В Екатеринбурге 25-летний водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Mercedes, 25-летний мужчина не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени.
Авария произошла примерно в 18 часов 9 июля на улице Восстания. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, снижать скорость перед пешеходными переходами, а также уступать дорогу пешеходам.
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