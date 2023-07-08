08 июля 2023

В Екатеринбурге водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии девочку госпитализировали с травмами различной степени Фото:

В Екатеринбурге 25-летний водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Mercedes, 25-летний мужчина не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени.

Авария произошла примерно в 18 часов 9 июля на улице Восстания. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, снижать скорость перед пешеходными переходами, а также уступать дорогу пешеходам.

Фото:

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В Екатеринбурге 25-летний водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Mercedes, 25-летний мужчина не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени. Авария произошла примерно в 18 часов 9 июля на улице Восстания. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, снижать скорость перед пешеходными переходами, а также уступать дорогу пешеходам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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