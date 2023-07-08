В результате аварии девочку госпитализировали с травмами различной степени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге 25-летний водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Mercedes, 25-летний мужчина не предоставил преимущество пешеходу и допустил наезд на девочку, переходящую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ребенка госпитализировали с травмами различной степени.

Авария произошла примерно в 18 часов 9 июля на улице Восстания. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД, снижать скорость перед пешеходными переходами, а также уступать дорогу пешеходам.