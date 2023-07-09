Челябинский губернатор анонсировал на «Иннопроме» агропроекты на 4 млрд рублей

Компания «Ситно» строит в Челябинской области племенной репродуктор и селекционный центр

Алексей Текслер подписал два инвестсоглашения с компанией «Ситно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Племенной птицеводческий репродуктор и селекционно-семеноводческий центр суммарной стоимостью более 4 млрд рублей построит компания «Ситно» в Челябинской области в 2023—2026 годах. Соответствующие инвестиционные соглашения подписали в рамках «Иннопрома-2023» губернатор Алексей Текслер и глава совета директоров фирмы Павел Журавский, сообщили 10 июля URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Племенной репродуктор первого порядка построят в Кизильском районе в 2023—2026 годах. Инвестиции оцениваются более чем 3,5 млрд рублей, появится больше 150 рабочих мест. Предприятие будет производить высокопродуктивных цыплят-родителей, из яиц которых птицефабрики получат качественных отечественных бройлеров», — пояснили в пресс-службе.

«Сейчас отрасль больше чем на 90% зависит от импорта. Реализация проекта полностью закроет потребности птицеводов мясного направления Уральского и Приволжского федеральных округов, значительно снизив зависимость зарубежных поставок», — пояснил Журавский.

Также в Агаповском районе до конца года построят селекционно-семеноводческий центр мощностью 15 тысяч тонн для обработки и хранения семян. Общий объем инвестиций составит 620 млн рублей.