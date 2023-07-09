Губернатор Комарова привлечет новые инвестиции в ХМАО на «Иннопроме»

10 июля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Наталья Комарова заключит инвестиционные соглашения на «Иннопроме» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023», которая проходит в Екатеринбурге, соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции. «На полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и представителями других регионов, направленных на укрепление партнерских отношений, экономических связей, привлечения новых инвестиций в автономный округ, а также развития научно-образовательной деятельности», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально». Комарова также планирует встретиться на форуме с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. В графике делегации ХМАО участие в сессии «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие». На заседании обсудят перспективы развития регионов и пилотные проекты в этой сфере. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. О самом важном с первого дня мероприятия можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023», которая проходит в Екатеринбурге, соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции. «На полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и представителями других регионов, направленных на укрепление партнерских отношений, экономических связей, привлечения новых инвестиций в автономный округ, а также развития научно-образовательной деятельности», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально». Комарова также планирует встретиться на форуме с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. В графике делегации ХМАО участие в сессии «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие». На заседании обсудят перспективы развития регионов и пилотные проекты в этой сфере. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. О самом важном с первого дня мероприятия можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.