09 июля 2023
08 июля 2023

Губернатор Комарова привлечет новые инвестиции в ХМАО на «Иннопроме»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова заключит инвестиционные соглашения на «Иннопроме» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023», которая проходит в Екатеринбурге, соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции.

«На полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и представителями других регионов, направленных на укрепление партнерских отношений, экономических связей, привлечения новых инвестиций в автономный округ, а также развития научно-образовательной деятельности», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально». Комарова также планирует встретиться на форуме с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В графике делегации ХМАО участие в сессии «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие». На заседании обсудят перспективы развития регионов и пилотные проекты в этой сфере.

Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. О самом важном с первого дня мероприятия можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023», которая проходит в Екатеринбурге, соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции. «На полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и представителями других регионов, направленных на укрепление партнерских отношений, экономических связей, привлечения новых инвестиций в автономный округ, а также развития научно-образовательной деятельности», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально». Комарова также планирует встретиться на форуме с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. В графике делегации ХМАО участие в сессии «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие». На заседании обсудят перспективы развития регионов и пилотные проекты в этой сфере. Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. О самом важном с первого дня мероприятия можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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