Губернатор Комарова привлечет новые инвестиции в ХМАО на «Иннопроме»

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заключит на международной выставке «Иннопром — 2023», которая проходит в Екатеринбурге, соглашения с другими региона. За счет них власти рассчитывают привлечь в регион новые инвестиции.
«На полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Югры и представителями других регионов, направленных на укрепление партнерских отношений, экономических связей, привлечения новых инвестиций в автономный округ, а также развития научно-образовательной деятельности», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально». Комарова также планирует встретиться на форуме с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.
В графике делегации ХМАО участие в сессии «ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие». На заседании обсудят перспективы развития регионов и пилотные проекты в этой сфере.
Промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге 10 июля и продлится до 13 июля. О самом важном с первого дня мероприятия можно узнать в онлайн-трансляции URA.RU.
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