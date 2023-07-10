Уральский экономист исключила падение курса доллара и евро

Экономист УрФУ Людмила Ружанская посоветовала не готовиться к падению доллара до 60 рублей

11 июля 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Не стоит готовиться к падению курса иностранной валюты до 60 рублей, отметила экономист Ружанская Фото: Анна Майорова © URA.RU В ближайшее время курс доллара и евро не будет дешеветь, так как на устойчивость рубля влияют фундаментальные и сезонные факторы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ). «В настоящее время рынок перегрет, у людей наблюдается нервозность. В ближайшем будущем я бы не рекомендовала покупать валюту. С другой стороны, если в августе ничего не случится, мы сможем наблюдать откат. Готовиться к тому, что валюта вернется к 60 рублям, я бы не стала. Будет хорошо, если она вернется к 80-ти», — сказала профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская. На курс рубля влияют несколько факторов: фундаментальные, спекулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. К фундаментальным и долгосрочным факторам относится то, что мировая экономика последовательно переходит к зеленой энергетике и отказывается от углеводородов, зависимость от которых до сих пор сохраняется в структуре экспорта российской экономики. Хотя есть несколько стран, которые по-прежнему зависят от российских энергоресурсов. Налоговый период относится к среднесрочным факторам. Он подталкивает людей на покупку иностранной валюты, из-за чего ее становится меньше, а курс рубля остается прежним. На денежную массу рубля влияют и компании, которые покинули российский рынок. Также восстановление и рост импорта давит на рубль, потому что импортерам нужна валюта, и спрос на нее с ростом импорта увеличивается. Ранее свердловский экономист Калугин призвал россиян не вкладываться в валюту. По его мнению, это стало уже поздно, когда пришла девальвация рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время курс доллара и евро не будет дешеветь, так как на устойчивость рубля влияют фундаментальные и сезонные факторы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ). «В настоящее время рынок перегрет, у людей наблюдается нервозность. В ближайшем будущем я бы не рекомендовала покупать валюту. С другой стороны, если в августе ничего не случится, мы сможем наблюдать откат. Готовиться к тому, что валюта вернется к 60 рублям, я бы не стала. Будет хорошо, если она вернется к 80-ти», — сказала профессор кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская. На курс рубля влияют несколько факторов: фундаментальные, спекулятивные, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. К фундаментальным и долгосрочным факторам относится то, что мировая экономика последовательно переходит к зеленой энергетике и отказывается от углеводородов, зависимость от которых до сих пор сохраняется в структуре экспорта российской экономики. Хотя есть несколько стран, которые по-прежнему зависят от российских энергоресурсов. Налоговый период относится к среднесрочным факторам. Он подталкивает людей на покупку иностранной валюты, из-за чего ее становится меньше, а курс рубля остается прежним. На денежную массу рубля влияют и компании, которые покинули российский рынок. Также восстановление и рост импорта давит на рубль, потому что импортерам нужна валюта, и спрос на нее с ростом импорта увеличивается. Ранее свердловский экономист Калугин призвал россиян не вкладываться в валюту. По его мнению, это стало уже поздно, когда пришла девальвация рубля.