Появилось видео маньяка, который приставал к школьницам в Екатеринбурге

Школьницы сняли на видео мужчину, который домогался их на остановке в Екатеринбурге
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Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Мужчина приставал к юным девушкам, не смущаясь свидетелей Фото:

Девушки сумели снять на телефон мужчину, который домогался их на остановке в Екатеринбурге. На кадрах видно лицо подозреваемого, а также молодого человека, который заступился за подруг. Видео опубликовано в telegran-канале «Многонационал».

Как видно на записи, мужчина настойчиво предлагает двум юным девушкам провести с ним время — приглашает школьниц в кабак, намекает на наркотики и прямо просит о сексе. Девушки отказываются, одна даже уверяет, что замужем. Мужчина не отстает и продолжает домогаться жертв, не смущаясь присутствия очевидцев.

Вступился за девушек молодой человек в очках. Он просит отойти «от малолеток». «Какие малолетки? Уйди, братан, угомонись», — агрессивно отвечает ему незнакомец, но прекращает преследовать подруг.

Запись стала главной уликой в поисках подозреваемого. Сыщики обратились к екатеринбуржцам с просьбой опознать мужчину по фото. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о преступлении сексуального характера.

Если вам что-либо известно об этом мужчине, обратитесь по телефону 02. Также редакция просит откликнуться молодого человека, который вступился за девушек, самих участниц или очевидцев этого происшествия. Связаться с корреспондентом можно по адресу электронной почты salymskaya@ura.ru

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Девушки сумели снять на телефон мужчину, который домогался их на остановке в Екатеринбурге. На кадрах видно лицо подозреваемого, а также молодого человека, который заступился за подруг. Видео опубликовано в telegran-канале «Многонационал». Как видно на записи, мужчина настойчиво предлагает двум юным девушкам провести с ним время — приглашает школьниц в кабак, намекает на наркотики и прямо просит о сексе. Девушки отказываются, одна даже уверяет, что замужем. Мужчина не отстает и продолжает домогаться жертв, не смущаясь присутствия очевидцев. Вступился за девушек молодой человек в очках. Он просит отойти «от малолеток». «Какие малолетки? Уйди, братан, угомонись», — агрессивно отвечает ему незнакомец, но прекращает преследовать подруг. Запись стала главной уликой в поисках подозреваемого. Сыщики обратились к екатеринбуржцам с просьбой опознать мужчину по фото. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о преступлении сексуального характера. Если вам что-либо известно об этом мужчине, обратитесь по телефону 02. Также редакция просит откликнуться молодого человека, который вступился за девушек, самих участниц или очевидцев этого происшествия. Связаться с корреспондентом можно по адресу электронной почты salymskaya@ura.ru
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