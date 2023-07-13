В Пермском крае на восемь часов перекроют трассу до Екатеринбурга

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Ограничение каснется всех видов транспорта Фото:

В Пермском крае 14 июля на восемь часов собираются ограничить движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы до Екатеринбурга. Об этом рассказали в минтранспорта региона.

«14 июля 2023 года в период с 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург пред селом Лобаново будет закрыто движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде. Все автобусы, кроме маршрута №111, будут следовать в объезд села. Автобусный маршрут №111 заезжает через Козыбаево в прямом и обратном направлении. Автобусный маршрут №377 укорочен до деревни Нестюково», — указано в telegram-канале ведомства.

Пассажиров просят быть предельно внимательными. Участникам дорожного движения рекомендовано заранее планировать время и маршрут следования.

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В Пермском крае 14 июля на восемь часов собираются ограничить движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы до Екатеринбурга. Об этом рассказали в минтранспорта региона. «14 июля 2023 года в период с 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург пред селом Лобаново будет закрыто движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде. Все автобусы, кроме маршрута №111, будут следовать в объезд села. Автобусный маршрут №111 заезжает через Козыбаево в прямом и обратном направлении. Автобусный маршрут №377 укорочен до деревни Нестюково», — указано в telegram-канале ведомства. Пассажиров просят быть предельно внимательными. Участникам дорожного движения рекомендовано заранее планировать время и маршрут следования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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