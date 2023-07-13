В Пермском крае на восемь часов перекроют трассу до Екатеринбурга

В Пермском крае 14 июля на восемь часов собираются ограничить движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы до Екатеринбурга. Об этом рассказали в минтранспорта региона.
«14 июля 2023 года в период с 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург пред селом Лобаново будет закрыто движение всех видов транспорта на железнодорожном переезде. Все автобусы, кроме маршрута №111, будут следовать в объезд села. Автобусный маршрут №111 заезжает через Козыбаево в прямом и обратном направлении. Автобусный маршрут №377 укорочен до деревни Нестюково», — указано в telegram-канале ведомства.
Пассажиров просят быть предельно внимательными. Участникам дорожного движения рекомендовано заранее планировать время и маршрут следования.
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