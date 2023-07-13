13 июля 2023

В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ на 35 больше, чем в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, ручка, паспорт, егэ, калькулятор
В регионе 127 участников получили 100 баллов по ЕГЭ Фото:

В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ выявлено на 35 больше, чем в 2022 году. Всего 127 участников госэкзамена получили наивысший балл, сообщили URA.RU 14 июля в пресс-службе минобразования региона.

«По результатам ЕГЭ досрочного периода и основного периода в регионе 127 выпускников получили 100 баллов. В 2022 году наивысшие результаты получили 92 выпускника», — сообщили в пресс-службе.

Стобалльные результаты заработали по русскому языку 60 выпускников, профильной математике — пять, физике — пять, химии — 17, биологии — пять, географии — один, истории — два, литературе — 19, обществознанию — четыре, английскому языку — два и ИКТ — 16. Девять участников ЕГЭ получили по двум предметам 200 баллов, в 2022 году 200-балльников было четыре.

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В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ выявлено на 35 больше, чем в 2022 году. Всего 127 участников госэкзамена получили наивысший балл, сообщили URA.RU 14 июля в пресс-службе минобразования региона. «По результатам ЕГЭ досрочного периода и основного периода в регионе 127 выпускников получили 100 баллов. В 2022 году наивысшие результаты получили 92 выпускника», — сообщили в пресс-службе. Стобалльные результаты заработали по русскому языку 60 выпускников, профильной математике — пять, физике — пять, химии — 17, биологии — пять, географии — один, истории — два, литературе — 19, обществознанию — четыре, английскому языку — два и ИКТ — 16. Девять участников ЕГЭ получили по двум предметам 200 баллов, в 2022 году 200-балльников было четыре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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