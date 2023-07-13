В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ на 35 больше, чем в 2022 году

14 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В регионе 127 участников получили 100 баллов по ЕГЭ Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ выявлено на 35 больше, чем в 2022 году. Всего 127 участников госэкзамена получили наивысший балл, сообщили URA.RU 14 июля в пресс-службе минобразования региона. «По результатам ЕГЭ досрочного периода и основного периода в регионе 127 выпускников получили 100 баллов. В 2022 году наивысшие результаты получили 92 выпускника», — сообщили в пресс-службе. Стобалльные результаты заработали по русскому языку 60 выпускников, профильной математике — пять, физике — пять, химии — 17, биологии — пять, географии — один, истории — два, литературе — 19, обществознанию — четыре, английскому языку — два и ИКТ — 16. Девять участников ЕГЭ получили по двум предметам 200 баллов, в 2022 году 200-балльников было четыре.

В Челябинской области стобалльников по ЕГЭ выявлено на 35 больше, чем в 2022 году. Всего 127 участников госэкзамена получили наивысший балл, сообщили URA.RU 14 июля в пресс-службе минобразования региона. «По результатам ЕГЭ досрочного периода и основного периода в регионе 127 выпускников получили 100 баллов. В 2022 году наивысшие результаты получили 92 выпускника», — сообщили в пресс-службе. Стобалльные результаты заработали по русскому языку 60 выпускников, профильной математике — пять, физике — пять, химии — 17, биологии — пять, географии — один, истории — два, литературе — 19, обществознанию — четыре, английскому языку — два и ИКТ — 16. Девять участников ЕГЭ получили по двум предметам 200 баллов, в 2022 году 200-балльников было четыре.