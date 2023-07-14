В Челябинске из-за ДТП в киоск въехала машина

Водитель ВАЗ 2114 въехал в киоск печати Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Гагарина из-за ДТП между иномаркой и ВАЗом, последний въехал в киоск. Об этом URA.RU 14 июля сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«14 июля у дома 3/1 по Гагарина Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ 2114. Из-за чего последний совершил наезд в киоск», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Иномаркой управлял водитель 2001 года рождения, ВАЗом — 2004 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал.