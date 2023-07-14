В Челябинске из-за ДТП в киоск въехала машина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пресса, киоск, вечерний челябинск, вход строго по одному
Водитель ВАЗ 2114 въехал в киоск печати Фото:

В Челябинске на улице Гагарина из-за ДТП между иномаркой и ВАЗом, последний въехал в киоск. Об этом URA.RU 14 июля сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«14 июля у дома 3/1 по Гагарина Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ 2114. Из-за чего последний совершил наезд в киоск», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Иномаркой управлял водитель 2001 года рождения, ВАЗом — 2004 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Гагарина из-за ДТП между иномаркой и ВАЗом, последний въехал в киоск. Об этом URA.RU 14 июля сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «14 июля у дома 3/1 по Гагарина Volkswagen Polo столкнулся с ВАЗ 2114. Из-за чего последний совершил наезд в киоск», — уточнили URA.RU в ГИБДД. Иномаркой управлял водитель 2001 года рождения, ВАЗом — 2004 года рождения. В результате ДТП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...