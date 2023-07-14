Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев отметил общественников, помогающих военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Вместе с Общественной палатой и нашим земляком кавалером Ордена Мужества Львом Макеевым вручили знаки „Урал СВО Z“ тагильчанам, оказывающим постоянную поддержку фронту и нашим бойцам с первых дней спецоперации. Это общественники, учителя, предприниматели, ветераны. Кто-то шьет носилки, маскировочные сетки своими руками, кто-то отправляет на фронт запчасти и амуницию на десятки миллионов», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Пинаев.
Мэр Тагила подчеркнул необходимость отмечать людей, оказывающих поддержку бойцам. «Я считаю это правильно. Нужно благодарить, знать, что мы вместе, чувствовать сплоченность в сложные для страны времена, поддерживать нашего Президента», — отметил Владислав Пинаев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.