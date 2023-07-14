14 июля 2023

Свердловский мэр наградил общественников, помогающих бойцам на СВО. Фото

Мэр Нижнего Тагила Пинаев отметил жителей города, помогающих бойцам на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижний Тагил. Свердловская область, пинаев владислав, российский флаг
Пинаев отметил граждан, помогающих бойцам на СВО Фото:

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев отметил общественников, помогающих военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Вместе с Общественной палатой и нашим земляком кавалером Ордена Мужества Львом Макеевым вручили знаки „Урал СВО Z“ тагильчанам, оказывающим постоянную поддержку фронту и нашим бойцам с первых дней спецоперации. Это общественники, учителя, предприниматели, ветераны. Кто-то шьет носилки, маскировочные сетки своими руками, кто-то отправляет на фронт запчасти и амуницию на десятки миллионов», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Пинаев.

Мэр Тагила подчеркнул необходимость отмечать людей, оказывающих поддержку бойцам. «Я считаю это правильно. Нужно благодарить, знать, что мы вместе, чувствовать сплоченность в сложные для страны времена, поддерживать нашего Президента», — отметил Владислав Пинаев.

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Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев отметил общественников, помогающих военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. «Вместе с Общественной палатой и нашим земляком кавалером Ордена Мужества Львом Макеевым вручили знаки „Урал СВО Z“ тагильчанам, оказывающим постоянную поддержку фронту и нашим бойцам с первых дней спецоперации. Это общественники, учителя, предприниматели, ветераны. Кто-то шьет носилки, маскировочные сетки своими руками, кто-то отправляет на фронт запчасти и амуницию на десятки миллионов», — сообщил на своей странице «Вконтакте» Пинаев. Мэр Тагила подчеркнул необходимость отмечать людей, оказывающих поддержку бойцам. «Я считаю это правильно. Нужно благодарить, знать, что мы вместе, чувствовать сплоченность в сложные для страны времена, поддерживать нашего Президента», — отметил Владислав Пинаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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