Тысячи свердловчан окунулись в Крещенские купели

В Свердловской области более девяти тысяч человек окунулись в Крещенские купели в ночь на 19 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«У каждой купели дежурят спасатели, медики и полиция. 19 января на водоемах Свердловской области происшествий не зафиксировано. Более девяти тысяч горожан уже окунулись в купели, организованные в регионе», — пояснили в ведомстве.
За сутки в Свердловской области закрыли три несанкционированные купели. Две из них находились в Екатеринбурге на озере Шарташ и на Верх-Исетском пруду. Третья располагалась на реке Шаля в Шалинском городской округе.
В ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи екатеринбуржцев. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU.
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