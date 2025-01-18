18 января 2025

Тысячи свердловчан окунулись в Крещенские купели

В Свердловской области девять тысяч человек искупались в Крещение
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане не бояться холодной воды
Свердловчане не бояться холодной воды Фото:

В Свердловской области более девяти тысяч человек окунулись в Крещенские купели в ночь на 19 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«У каждой купели дежурят спасатели, медики и полиция. 19 января на водоемах Свердловской области происшествий не зафиксировано. Более девяти тысяч горожан уже окунулись в купели, организованные в регионе», — пояснили в ведомстве.

За сутки в Свердловской области закрыли три несанкционированные купели. Две из них находились в Екатеринбурге на озере Шарташ и на Верх-Исетском пруду. Третья располагалась на реке Шаля в Шалинском городской округе.

В ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи екатеринбуржцев. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU.

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В Свердловской области более девяти тысяч человек окунулись в Крещенские купели в ночь на 19 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «У каждой купели дежурят спасатели, медики и полиция. 19 января на водоемах Свердловской области происшествий не зафиксировано. Более девяти тысяч горожан уже окунулись в купели, организованные в регионе», — пояснили в ведомстве. За сутки в Свердловской области закрыли три несанкционированные купели. Две из них находились в Екатеринбурге на озере Шарташ и на Верх-Исетском пруду. Третья располагалась на реке Шаля в Шалинском городской округе. В ночь на 19 января в ледяную воду решили окунуться тысячи екатеринбуржцев. За огромными очередями и резкой отменой купаний в Ленинском районе следили корреспонденты URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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