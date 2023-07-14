Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК.
«Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК.
Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь.
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК
Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК. «Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь.