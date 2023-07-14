Свердловские волонтеры привезли помощь погорельцам Шайдурихи. Фото 15 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 + Волонтеры доставили помощь погорельцам из Шайдурихи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК. «Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь. Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Фото: предоставлено активистами волонтерского центра РМК Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК. «Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям