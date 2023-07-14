14 июля 2023

Свердловские волонтеры привезли помощь погорельцам Шайдурихи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, памперсы, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам, предметы гигиены
Волонтеры доставили помощь погорельцам из Шайдурихи (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК.

«Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК.

Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры привезли гуманитарную помощь погорельцам из села Шайдуриха (Свердловская область), где крупный пожар уничтожил более 40 домов. Пострадавшим доставили медицинские аптечки, теплые вещи и туалетные принадлежности, рассказали корреспонденту URA.RU активисты волонтерского центра РМК. «Привезли людям медицинские аптечки, полотенца, мыло и шампуни, а также лопаты, ведра, молотки и тканевые перчатки. Также у людей сгорели все вещи, поэтому в Шайдуриху было направлено две тонны летних и теплых вещей, постельное белье и мягкие игрушки», — рассказали активисты волонтерского центра РМК. Ранее URA.RU сообщало, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел в ночь на 13 июля, огонь уничтожил более 40 домов. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что дома погорельцев будут восстановлены и людям выдадут материальную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...