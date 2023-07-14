14 июля 2023

Прокуратура вынесла приговор свердловчанину, который не заплатил за таможню свыше 10 млн рублей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет Фото:

Уральская транспортная прокуратура (УТП) вынесла обвинительный приговор свердловчанину, который не заплатил таможенные платежи на сумму свыше 10 миллионов рублей за бирки, предназначенные для использования в противокражных системах. Об этом сообщили в пресс-службе УТП.

«Обвиняемый организовал ввоз на территорию Российской Федерации из иностранного государства акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противокражных системах. Сведения, отраженные в таможенных декларациях, повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 10,1 миллионов рублей», — сообщили в telegram-канале УТП.

Свердловчанин обвиняется по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.

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Уральская транспортная прокуратура (УТП) вынесла обвинительный приговор свердловчанину, который не заплатил таможенные платежи на сумму свыше 10 миллионов рублей за бирки, предназначенные для использования в противокражных системах. Об этом сообщили в пресс-службе УТП. «Обвиняемый организовал ввоз на территорию Российской Федерации из иностранного государства акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противокражных системах. Сведения, отраженные в таможенных декларациях, повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 10,1 миллионов рублей», — сообщили в telegram-канале УТП. Свердловчанин обвиняется по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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