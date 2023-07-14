Прокуратура вынесла приговор свердловчанину, который не заплатил за таможню свыше 10 млн рублей

Уральская транспортная прокуратура (УТП) вынесла обвинительный приговор свердловчанину, который не заплатил таможенные платежи на сумму свыше 10 миллионов рублей за бирки, предназначенные для использования в противокражных системах. Об этом сообщили в пресс-службе УТП.
«Обвиняемый организовал ввоз на территорию Российской Федерации из иностранного государства акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противокражных системах. Сведения, отраженные в таможенных декларациях, повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 10,1 миллионов рублей», — сообщили в telegram-канале УТП.
Свердловчанин обвиняется по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.
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