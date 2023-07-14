Прокуратура вынесла приговор свердловчанину, который не заплатил за таможню свыше 10 млн рублей

15 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура (УТП) вынесла обвинительный приговор свердловчанину, который не заплатил таможенные платежи на сумму свыше 10 миллионов рублей за бирки, предназначенные для использования в противокражных системах. Об этом сообщили в пресс-службе УТП. «Обвиняемый организовал ввоз на территорию Российской Федерации из иностранного государства акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противокражных системах. Сведения, отраженные в таможенных декларациях, повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 10,1 миллионов рублей», — сообщили в telegram-канале УТП. Свердловчанин обвиняется по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.

Уральская транспортная прокуратура (УТП) вынесла обвинительный приговор свердловчанину, который не заплатил таможенные платежи на сумму свыше 10 миллионов рублей за бирки, предназначенные для использования в противокражных системах. Об этом сообщили в пресс-службе УТП. «Обвиняемый организовал ввоз на территорию Российской Федерации из иностранного государства акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противокражных системах. Сведения, отраженные в таможенных декларациях, повлекли уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 10,1 миллионов рублей», — сообщили в telegram-канале УТП. Свердловчанин обвиняется по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Фрунзенский районный суд Владивостока.