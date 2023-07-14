14 июля 2023

Детей из ДНР, опоздавших на поезд в Екатеринбург, доставили в гостиницу в Ростове-на-Дону

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , чемоданы, переезд
Детей, не успевших на поезд, перевезли в гостиницу в Ростове-на-Дону Фото:

Детей из Макеевки Донецкой народной республики, которые опоздали на поезд в лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, доставили в гостиницу «Ближняя дача» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

«Для отдыха и досуга, детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу „Ближняя дача“ г. Ростов-на-Дону», — сообщили в пресс-службе. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации Макеевки.

Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР осталась на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что дети обеспечены всем необходимым, а продолжить поездку смогут вечером 15 июля.

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Детей из Макеевки Донецкой народной республики, которые опоздали на поезд в лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, доставили в гостиницу «Ближняя дача» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «Для отдыха и досуга, детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу „Ближняя дача“ г. Ростов-на-Дону», — сообщили в пресс-службе. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации Макеевки. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР осталась на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что дети обеспечены всем необходимым, а продолжить поездку смогут вечером 15 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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