Детей из ДНР, опоздавших на поезд в Екатеринбург, доставили в гостиницу в Ростове-на-Дону

15 июля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Детей, не успевших на поезд, перевезли в гостиницу в Ростове-на-Дону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детей из Макеевки Донецкой народной республики, которые опоздали на поезд в лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, доставили в гостиницу «Ближняя дача» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «Для отдыха и досуга, детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу „Ближняя дача“ г. Ростов-на-Дону», — сообщили в пресс-службе. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации Макеевки. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР осталась на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что дети обеспечены всем необходимым, а продолжить поездку смогут вечером 15 июля.

Детей из Макеевки Донецкой народной республики, которые опоздали на поезд в лагерь «Бригантина» под Екатеринбургом, доставили в гостиницу «Ближняя дача» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «Для отдыха и досуга, детей из Макеевки, которые опоздали на поезд, доставили в гостиницу „Ближняя дача“ г. Ростов-на-Дону», — сообщили в пресс-службе. Информация появилась в официальном telegram-канале администрации Макеевки. Ранее URA.RU сообщало, что группу детей из ДНР осталась на вокзале в Ростове-на-Дону при пересадке на поезд в сторону Свердловской области. На вокзале они находятся примерно с часу ночи 15 июля. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что дети обеспечены всем необходимым, а продолжить поездку смогут вечером 15 июля.