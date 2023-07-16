Глава Челябинской области передал Золотую Звезду родным павшего под Бахмутом полковника Бровко

Алексей Текслер передал награды семье героя Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер передал медаль «Золотая Звезда Героя России» и Почетную грамоту президента семье полковника Евгения Бровко, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили URA.RU 17 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Мы глубоко скорбим о каждом, кто отдал жизнь во имя Родины. Сострадаем их семьям и сочувствуем близким, стараемся окружить их вниманием, заботой и верим в Победу, ради которой наши героические соотечественники отдали свои жизни. Сегодня мы передаем медаль „Золотая Звезда“ и Почетную грамоту семье погибшего героя», — цитирует главу региона пресс-служба.

В церемонии приняли участие родные героя, военнослужащие 90-й танковой дивизии, областной военком Андрей Максуров, а также юнармейцы. Губернатор поручил внести предложения по увековечиванию памяти офицера в Челябинской области.

Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) в середине мая. Полковник получил осколочные ранения.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области