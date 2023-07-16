16 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер вручил Звезду Героя семье погибшего офицера. Фото

Глава Челябинской области передал Золотую Звезду родным павшего под Бахмутом полковника Бровко
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер передал награды семье героя
Алексей Текслер передал награды семье героя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер передал медаль «Золотая Звезда Героя России» и Почетную грамоту президента семье полковника Евгения Бровко, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили URA.RU 17 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Мы глубоко скорбим о каждом, кто отдал жизнь во имя Родины. Сострадаем их семьям и сочувствуем близким, стараемся окружить их вниманием, заботой и верим в Победу, ради которой наши героические соотечественники отдали свои жизни. Сегодня мы передаем медаль „Золотая Звезда“ и Почетную грамоту семье погибшего героя», — цитирует главу региона пресс-служба.

В церемонии приняли участие родные героя, военнослужащие 90-й танковой дивизии, областной военком Андрей Максуров, а также юнармейцы. Губернатор поручил внести предложения по увековечиванию памяти офицера в Челябинской области.

Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) в середине мая. Полковник получил осколочные ранения.

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Губернатор Алексей Текслер передал медаль «Золотая Звезда Героя России» и Почетную грамоту президента семье полковника Евгения Бровко, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили URA.RU 17 июля в пресс-службе правительства Челябинской области. «Мы глубоко скорбим о каждом, кто отдал жизнь во имя Родины. Сострадаем их семьям и сочувствуем близким, стараемся окружить их вниманием, заботой и верим в Победу, ради которой наши героические соотечественники отдали свои жизни. Сегодня мы передаем медаль „Золотая Звезда“ и Почетную грамоту семье погибшего героя», — цитирует главу региона пресс-служба. В церемонии приняли участие родные героя, военнослужащие 90-й танковой дивизии, областной военком Андрей Максуров, а также юнармейцы. Губернатор поручил внести предложения по увековечиванию памяти офицера в Челябинской области. Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Бахмутом (Артемовском) в середине мая. Полковник получил осколочные ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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