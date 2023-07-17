Жительницу Екатеринбурга убило молнией на Алтае во время похода

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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
Екатеринбурженка вместе с группой туристов поднималась на пик горы Звездной Фото:

Туристка из Екатеринбурга погибла в походе в парке Ергаки Красноярского края — в нее ударила молния. Всего в походе участвовало 14 человек, они поднимались на пик горы Звездной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

«Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении следователей. Сейчас на месте работает группа спасателей и следственно-оперативная группа. По данным портала «7 канал Красноярск», погибшая была из Екатеринбурга.

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Туристка из Екатеринбурга погибла в походе в парке Ергаки Красноярского края — в нее ударила молния. Всего в походе участвовало 14 человек, они поднимались на пик горы Звездной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю. «Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении следователей. Сейчас на месте работает группа спасателей и следственно-оперативная группа. По данным портала «7 канал Красноярск», погибшая была из Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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