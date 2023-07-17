Жительницу Екатеринбурга убило молнией на Алтае во время похода

17 июля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка вместе с группой туристов поднималась на пик горы Звездной Фото: Марина Малкова © URA.RU Туристка из Екатеринбурга погибла в походе в парке Ергаки Красноярского края — в нее ударила молния. Всего в походе участвовало 14 человек, они поднимались на пик горы Звездной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю. «Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении следователей. Сейчас на месте работает группа спасателей и следственно-оперативная группа. По данным портала «7 канал Красноярск», погибшая была из Екатеринбурга.

Туристка из Екатеринбурга погибла в походе в парке Ергаки Красноярского края — в нее ударила молния. Всего в походе участвовало 14 человек, они поднимались на пик горы Звездной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю. «Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал», — говорится в сообщении следователей. Сейчас на месте работает группа спасателей и следственно-оперативная группа. По данным портала «7 канал Красноярск», погибшая была из Екатеринбурга.