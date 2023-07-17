На Украине обвинили Путина во взрыве на Крымском мосту

Советник министра внутренних дел Украины обвинил Путина во взрыве на Крымском мосту

ЧП на Крымском мосту в России назвали терактом, организованным киевским режимом. Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Представители Украины обвинили президента России Владимира Путина в организации взрыва на Крымском мосту для прекращения зерновой сделки. Однако данные о вине России не соответствуют действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

Информация о якобы причастности российской стороны к ЧП на Крымском мосту появилась в украинских пабликах. «Взрыв Крымского моста был выгоден Владимиру Путину как повод для разрыва зерновой сделки, чтобы не дать Украине выручить миллиарды долларов от продажи зерна», — написал в своем telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Но эти данные не являются верными. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что произошедшее ночью 17 июля на Крымском мосту — теракт, организованный Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что случившееся не повлияет на зерновую сделку.

Зерновая сделка — международное соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного через Черное море. Соответствующий пакет документов был подписан 22 июля 2022 года. Изначальный срок действия договора был 120 дней, но в октябре 2022 года он был продлен. Затем уже 18 мая 2023 года Россия последний раз объявила о продлении зерновой сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, отметив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения условий ее реализации.