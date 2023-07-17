В Кремле рассказали, как теракт на Крымском мосту повлияет на решение России по зерновой сделке

Россия вернется в сделку после выполнения ее условий, напомнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Теракт Украины на Крымском мосту никак не повлияет на решения РФ по зерновой сделке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, [теракт на Крымском мосту] не связан [с прекращением зерновой сделки]. <…> Еще до теракта были заявления президента РФ Владимира Путина. <…> Как только будут выполнены договоренности России [по сделке], она вернется к реализации договора», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
До этого Песков уточнял, что РФ выходит из зерновой сделки до выполнения соответствующих условий. Ее крайний срок был датирован 17 июля.
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