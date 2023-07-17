В Кремле рассказали, как теракт на Крымском мосту повлияет на решение России по зерновой сделке

Песков: теракт на Крымском мосту не связан с прекращением зерновой сделки

17 июля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Россия вернется в сделку после выполнения ее условий, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Теракт Украины на Крымском мосту никак не повлияет на решения РФ по зерновой сделке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, [теракт на Крымском мосту] не связан [с прекращением зерновой сделки]. <…> Еще до теракта были заявления президента РФ Владимира Путина. <…> Как только будут выполнены договоренности России [по сделке], она вернется к реализации договора», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого Песков уточнял, что РФ выходит из зерновой сделки до выполнения соответствующих условий. Ее крайний срок был датирован 17 июля.

Теракт Украины на Крымском мосту никак не повлияет на решения РФ по зерновой сделке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, [теракт на Крымском мосту] не связан [с прекращением зерновой сделки]. <…> Еще до теракта были заявления президента РФ Владимира Путина. <…> Как только будут выполнены договоренности России [по сделке], она вернется к реализации договора», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого Песков уточнял, что РФ выходит из зерновой сделки до выполнения соответствующих условий. Ее крайний срок был датирован 17 июля.