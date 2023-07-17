В Кремле рассказали, как теракт на Крымском мосту повлияет на решение России по зерновой сделке

Песков: теракт на Крымском мосту не связан с прекращением зерновой сделки
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Россия вернется в сделку после выполнения ее условий, напомнил Дмитрий Песков Фото:
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Теракт Украины на Крымском мосту никак не повлияет на решения РФ по зерновой сделке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, [теракт на Крымском мосту] не связан [с прекращением зерновой сделки]. <…> Еще до теракта были заявления президента РФ Владимира Путина. <…> Как только будут выполнены договоренности России [по сделке], она вернется к реализации договора», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

До этого Песков уточнял, что РФ выходит из зерновой сделки до выполнения соответствующих условий. Ее крайний срок был датирован 17 июля.

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Теракт Украины на Крымском мосту никак не повлияет на решения РФ по зерновой сделке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, [теракт на Крымском мосту] не связан [с прекращением зерновой сделки]. <…> Еще до теракта были заявления президента РФ Владимира Путина. <…> Как только будут выполнены договоренности России [по сделке], она вернется к реализации договора», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. До этого Песков уточнял, что РФ выходит из зерновой сделки до выполнения соответствующих условий. Ее крайний срок был датирован 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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