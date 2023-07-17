Свердловчанин зарезал соседа, заступаясь за ребенка

17 июля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Первоуральцу не понравилось, как его сосед общался с его маленьким гостем, и он напал на него с ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Первоуральска (Свердловская область) зарезал своего соседа по квартире, когда тот грубо повел себя по отношению к ребенку. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2022 года подсудимый распивал спиртное — крепкое пиво в количестве пять бутылок объемом 1,5 литра каждая — со своим соседом. В ходе застолья в жилище пришла бывшая сожительница подсудимого со своим малолетним ребенком. Сосед подсудимого грубо повел себя с пришедшим мальчиком, из-за чего у него возник конфликт с подсудимым», — рассказывают обстоятельства в СК. Хозяин квартиры ударил соседа, чтобы тот успокоился, затем стал играть с ребенком. Когда гости стали уходить, он проводил их, а после вернулся в квартиру и продолжил выяснять отношения с соседом. Вскоре от слов перешел к делу — взял нож и вонзил его в грудь своему соседу. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Налетчика приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что осужденный уже привлекался к уголовной ответственности в 2013 году за совершение разбойного нападения.

Житель Первоуральска (Свердловская область) зарезал своего соседа по квартире, когда тот грубо повел себя по отношению к ребенку. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2022 года подсудимый распивал спиртное — крепкое пиво в количестве пять бутылок объемом 1,5 литра каждая — со своим соседом. В ходе застолья в жилище пришла бывшая сожительница подсудимого со своим малолетним ребенком. Сосед подсудимого грубо повел себя с пришедшим мальчиком, из-за чего у него возник конфликт с подсудимым», — рассказывают обстоятельства в СК. Хозяин квартиры ударил соседа, чтобы тот успокоился, затем стал играть с ребенком. Когда гости стали уходить, он проводил их, а после вернулся в квартиру и продолжил выяснять отношения с соседом. Вскоре от слов перешел к делу — взял нож и вонзил его в грудь своему соседу. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Налетчика приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что осужденный уже привлекался к уголовной ответственности в 2013 году за совершение разбойного нападения.