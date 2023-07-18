18 июля 2023

В Екатеринбурге из здания суда сбежала девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мансуров. Екатеринбург
Из Орджоникидзевского суда города сбежала девушка Фото:

Из здания Орджоникидзевского суда Екатеринбурга сбежала девушка в зеленом спортивном костюме. Ее пытался догнать судебный пристав. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«В общем, дело было так. Вышел из здания Орджоникидзевского районного суда, вызвал такси и стал его ждать. Через несколько минут дверь распахивается, из ведомства выбегает девушка в зеленом костюме и стремительно побежала в сторону площади Первой Пятилетки. Я уж и думать о ней забыл, когда дверь главного входа вновь распахнулась и оттуда выбежал судебный пристав, а за ним сотрудницы в прокурорской форме. Все они были чем-то озабочены», — сказал собеседник агентства.

По словам очевидца, сотрудники ведомства осматривали ближайшие кусты. «Затем они обратились ко мне: не видел ли я девушку со светлыми волосами. Сказал, что видел. Поинтересовались, куда она побежала. Ответил, что видел только, как она выбегала из здания. Они посмотрели за углом здания, осмотрели, не сидит ли она в автомобиле или автобусе. Вновь поинтересовались, куда она убежала. Затем приехала машина, и я уехал», — рассказал екатеринбуржец.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Из здания Орджоникидзевского суда Екатеринбурга сбежала девушка в зеленом спортивном костюме. Ее пытался догнать судебный пристав. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В общем, дело было так. Вышел из здания Орджоникидзевского районного суда, вызвал такси и стал его ждать. Через несколько минут дверь распахивается, из ведомства выбегает девушка в зеленом костюме и стремительно побежала в сторону площади Первой Пятилетки. Я уж и думать о ней забыл, когда дверь главного входа вновь распахнулась и оттуда выбежал судебный пристав, а за ним сотрудницы в прокурорской форме. Все они были чем-то озабочены», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, сотрудники ведомства осматривали ближайшие кусты. «Затем они обратились ко мне: не видел ли я девушку со светлыми волосами. Сказал, что видел. Поинтересовались, куда она побежала. Ответил, что видел только, как она выбегала из здания. Они посмотрели за углом здания, осмотрели, не сидит ли она в автомобиле или автобусе. Вновь поинтересовались, куда она убежала. Затем приехала машина, и я уехал», — рассказал екатеринбуржец. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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