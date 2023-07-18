В Екатеринбурге из здания суда сбежала девушка

19 июля 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Из Орджоникидзевского суда города сбежала девушка Фото: Московец Илья © URA.RU Из здания Орджоникидзевского суда Екатеринбурга сбежала девушка в зеленом спортивном костюме. Ее пытался догнать судебный пристав. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В общем, дело было так. Вышел из здания Орджоникидзевского районного суда, вызвал такси и стал его ждать. Через несколько минут дверь распахивается, из ведомства выбегает девушка в зеленом костюме и стремительно побежала в сторону площади Первой Пятилетки. Я уж и думать о ней забыл, когда дверь главного входа вновь распахнулась и оттуда выбежал судебный пристав, а за ним сотрудницы в прокурорской форме. Все они были чем-то озабочены», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, сотрудники ведомства осматривали ближайшие кусты. «Затем они обратились ко мне: не видел ли я девушку со светлыми волосами. Сказал, что видел. Поинтересовались, куда она побежала. Ответил, что видел только, как она выбегала из здания. Они посмотрели за углом здания, осмотрели, не сидит ли она в автомобиле или автобусе. Вновь поинтересовались, куда она убежала. Затем приехала машина, и я уехал», — рассказал екатеринбуржец. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из здания Орджоникидзевского суда Екатеринбурга сбежала девушка в зеленом спортивном костюме. Ее пытался догнать судебный пристав. Об этом сообщил читатель URA.RU. «В общем, дело было так. Вышел из здания Орджоникидзевского районного суда, вызвал такси и стал его ждать. Через несколько минут дверь распахивается, из ведомства выбегает девушка в зеленом костюме и стремительно побежала в сторону площади Первой Пятилетки. Я уж и думать о ней забыл, когда дверь главного входа вновь распахнулась и оттуда выбежал судебный пристав, а за ним сотрудницы в прокурорской форме. Все они были чем-то озабочены», — сказал собеседник агентства. По словам очевидца, сотрудники ведомства осматривали ближайшие кусты. «Затем они обратились ко мне: не видел ли я девушку со светлыми волосами. Сказал, что видел. Поинтересовались, куда она побежала. Ответил, что видел только, как она выбегала из здания. Они посмотрели за углом здания, осмотрели, не сидит ли она в автомобиле или автобусе. Вновь поинтересовались, куда она убежала. Затем приехала машина, и я уехал», — рассказал екатеринбуржец. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.