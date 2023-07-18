Попавший под уголовное дело первый замглавы района Перми выступил в суде

19 июля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Николай Ракинцев обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый замглавы администрации Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, выступил в суде. Рассмотрение уголовного дела, на котором присутствовал корреспондент URA.RU, проходит в Дзержинском районном суде города. Также суд заслушал ряд свидетелей. Среди них — директор ООО «ПМУП ГТКХ» Людмила Осинцева. Данная организация обслуживает дом на Подлесной, 17, ставший предметом судебных разбирательств. «На суде Ракинцев по большей части задавал уточняющие вопросы, когда Осинцева давала показания», — передает корреспондент URA.RU. В частности, Осинцева рассказала, что указанный выше дом должен был участвовать в программе «Комфортная городская среда». Она предполагает благоустройство территории, прилегающей к дому. Однако по непонятному стечению обстоятельств дом из программы чиновники исключили, заявила Осинцева. «После утверждения дизайн-проекта была выбрана подрядная организация — ИП Маркарян. В администрацию района были представлены все необходимые документы. В начале апреля мне позвонил Николай Иванович [Ракинцев], спросил: „Почему вы выбрали ‚своего‘ подрядчика, тогда как в районе работает один [проверенный] подрядчик уже много лет?“. И сказал, что, если я не выберу другого подрядчика, то дом будет исключен из программы. Все это было сказано с употреблением нецензурных слов. Я была ошарашена. Пыталась понять, по какой причине наш дом исключили из программы. Обратилась в департамент ЖХК администрации Перми, но там мне толком ничего объяснить не смогли», — сообщила суду Осинцева. Ракинцев в администрации Дзержинского района курировал вопросы благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В середине декабря 2022 года он был задержан силовиками пермского полицейского главка. До конца марта 2023 года чиновник находился под стражей, а затем отправлен под домашний арест. По версии следствия, Ракинцев незаконно лишил ООО «ПМУП ГКТХ» средств на благоустройство дома на Подлесной, 17. Тем самым чиновник нарушил жилищные права граждан. После судебного заседания Ракинцев сообщил корреспонденту URA.RU, что, несмотря на уголовное дело «остался на посту первого замглавы» администрации Дзержинского района Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замглавы администрации Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, выступил в суде. Рассмотрение уголовного дела, на котором присутствовал корреспондент URA.RU, проходит в Дзержинском районном суде города. Также суд заслушал ряд свидетелей. Среди них — директор ООО «ПМУП ГТКХ» Людмила Осинцева. Данная организация обслуживает дом на Подлесной, 17, ставший предметом судебных разбирательств. «На суде Ракинцев по большей части задавал уточняющие вопросы, когда Осинцева давала показания», — передает корреспондент URA.RU. В частности, Осинцева рассказала, что указанный выше дом должен был участвовать в программе «Комфортная городская среда». Она предполагает благоустройство территории, прилегающей к дому. Однако по непонятному стечению обстоятельств дом из программы чиновники исключили, заявила Осинцева. «После утверждения дизайн-проекта была выбрана подрядная организация — ИП Маркарян. В администрацию района были представлены все необходимые документы. В начале апреля мне позвонил Николай Иванович [Ракинцев], спросил: „Почему вы выбрали ‚своего‘ подрядчика, тогда как в районе работает один [проверенный] подрядчик уже много лет?“. И сказал, что, если я не выберу другого подрядчика, то дом будет исключен из программы. Все это было сказано с употреблением нецензурных слов. Я была ошарашена. Пыталась понять, по какой причине наш дом исключили из программы. Обратилась в департамент ЖХК администрации Перми, но там мне толком ничего объяснить не смогли», — сообщила суду Осинцева. Ракинцев в администрации Дзержинского района курировал вопросы благоустройства, градостроительства, земельных отношений и ЖКХ. В середине декабря 2022 года он был задержан силовиками пермского полицейского главка. До конца марта 2023 года чиновник находился под стражей, а затем отправлен под домашний арест. По версии следствия, Ракинцев незаконно лишил ООО «ПМУП ГКТХ» средств на благоустройство дома на Подлесной, 17. Тем самым чиновник нарушил жилищные права граждан. После судебного заседания Ракинцев сообщил корреспонденту URA.RU, что, несмотря на уголовное дело «остался на посту первого замглавы» администрации Дзержинского района Перми.