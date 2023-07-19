Челябинская учительница выращивала наркотические цветы на своем участке

20 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли на участке учительницы 38 кустов мака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области с участка, принадлежащего учительнице, изъяли около 40 кустов мака, семена которого содержат наркотические вещества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «53-летняя учительница выращивала мак на своем участке. Наркосодержащие растения были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Мак-2023“. С участка изъяли 38 кустов», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

В Челябинской области с участка, принадлежащего учительнице, изъяли около 40 кустов мака, семена которого содержат наркотические вещества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «53-летняя учительница выращивала мак на своем участке. Наркосодержащие растения были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Мак-2023“. С участка изъяли 38 кустов», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.