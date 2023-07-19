19 июля 2023

Челябинская учительница выращивала наркотические цветы на своем участке

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Полицейские нашли на участке учительницы 38 кустов мака Фото:

В Челябинской области с участка, принадлежащего учительнице, изъяли около 40 кустов мака, семена которого содержат наркотические вещества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности.

«53-летняя учительница выращивала мак на своем участке. Наркосодержащие растения были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Мак-2023“. С участка изъяли 38 кустов», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинской области с участка, принадлежащего учительнице, изъяли около 40 кустов мака, семена которого содержат наркотические вещества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, женщину могут привлечь к уголовной ответственности. «53-летняя учительница выращивала мак на своем участке. Наркосодержащие растения были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Мак-2023“. С участка изъяли 38 кустов», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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