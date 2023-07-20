В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Украина запустила беспилотник по Крыму ночью 20 июля
В поселке городского типа Раздольное ввели режим ЧС после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
«Введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. <…> Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб», — заявил Денис Олейник, его слова приводит telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма». Он отметил, что последствия удара беспилотника должны быть устранены в ближайшее время.
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