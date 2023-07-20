В крымском поселке ввели режим ЧС после атаки беспилотника

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Украина запустила беспилотник по Крыму ночью 20 июля Фото:

В поселке городского типа Раздольное ввели режим ЧС после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

«Введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. <…> Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб», — заявил Денис Олейник, его слова приводит telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма». Он отметил, что последствия удара беспилотника должны быть устранены в ближайшее время.

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В поселке городского типа Раздольное ввели режим ЧС после удара украинского беспилотника. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник. «Введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. <…> Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб», — заявил Денис Олейник, его слова приводит telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма». Он отметил, что последствия удара беспилотника должны быть устранены в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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