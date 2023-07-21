У многодетной челябинской семьи, которая общалась с Путиным, родился восьмой ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
На выписку новорожденной приехали отец семейства, двое дочерей и сын Фото:

В многодетной семье из Челябинской области, с которой общался президент РФ Владимир Путин, родился восьмой ребенок. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Делимся замечательной новостью. Сегодня выписывают восьмого ребенка семьи Беловых», — рассказали URA.RU в министерстве.

Пополнила семью девочка. На выписку в областной перинатальный центр приехали отец, две дочери и сын.

Беловы общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Беловы рассказали президенту, что ждут восьмого ребенка, поэтому не смогли приехать в Москву и общение проходило в режиме ВКС.

Мстислав Белов в настоящее время находится на пенсии, ранее он служил в правоохранительных органах. Екатерин Белова руководит церковным хором. Перед рождением восьмого ребенка областные власти купили семье автомобиль.

Новорожденная дочь Беловых стала восьмым ребенком в семье
Новорожденная дочь Беловых стала восьмым ребенком в семье

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В многодетной семье из Челябинской области, с которой общался президент РФ Владимир Путин, родился восьмой ребенок. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Делимся замечательной новостью. Сегодня выписывают восьмого ребенка семьи Беловых», — рассказали URA.RU в министерстве. Пополнила семью девочка. На выписку в областной перинатальный центр приехали отец, две дочери и сын. Беловы общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Беловы рассказали президенту, что ждут восьмого ребенка, поэтому не смогли приехать в Москву и общение проходило в режиме ВКС. Мстислав Белов в настоящее время находится на пенсии, ранее он служил в правоохранительных органах. Екатерин Белова руководит церковным хором. Перед рождением восьмого ребенка областные власти купили семье автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...