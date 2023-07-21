На выписку новорожденной приехали отец семейства, двое дочерей и сын Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В многодетной семье из Челябинской области, с которой общался президент РФ Владимир Путин, родился восьмой ребенок. Об этом URA.RU 21 июля сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Делимся замечательной новостью. Сегодня выписывают восьмого ребенка семьи Беловых», — рассказали URA.RU в министерстве.

Пополнила семью девочка. На выписку в областной перинатальный центр приехали отец, две дочери и сын.

Беловы общались с Путиным 1 июня в ходе встречи главы государства с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Беловы рассказали президенту, что ждут восьмого ребенка, поэтому не смогли приехать в Москву и общение проходило в режиме ВКС.

Мстислав Белов в настоящее время находится на пенсии, ранее он служил в правоохранительных органах. Екатерин Белова руководит церковным хором. Перед рождением восьмого ребенка областные власти купили семье автомобиль.