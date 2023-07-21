В Екатеринбурге самокатчик выехал на дорогу и попал под автобус. Фото

22 июля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В аварии пострадал 39-летний мужчина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу. Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал». Авария произошла на Вильгема де Геннина, 42 Фото: предоставлено ГИБДД по Екатеринбургу Мужчину-самокатчика увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга Фото: предоставлено ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу. Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал».