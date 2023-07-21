В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции.
«На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал».
Авария произошла на Вильгема де Геннина, 42
Фото: предоставлено ГИБДД по Екатеринбургу
Мужчину-самокатчика увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга
В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу. Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал».