21 июля 2023

В Екатеринбурге самокатчик выехал на дорогу и попал под автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
В аварии пострадал 39-летний мужчина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции.

«На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал».

Авария произошла на Вильгема де Геннина, 42
Авария произошла на Вильгема де Геннина, 42
Фото:
Мужчину-самокатчика увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга
Мужчину-самокатчика увезли в 23-ю больницу Екатеринбурга
Фото:

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В Екатеринбурге на Вильгема де Геннина 39-летний мужчина на самокате выехал с дублера и врезался в автобус. Самокатчика увезли в больницу с переломом левой руки, сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. «На Вильгема де Геннина 39-летний мужчина, выезжая с дублера на самокате, въехал в автобус. Самокатчика госпитализировали в 23-ю больницу с переломом левой руки, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — пояснили в ГИБДД по Екатеринбургу. Автоинспекторы уточнили, что водитель автобуса ехал по правильной полосе и не нарушал правила дорожного движения. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, пишет telegram-канал «4-й канал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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