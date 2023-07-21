Екатеринбуржец украл из магазина сканер для считывания товаров, перепутав с телефоном

22 июля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Силовики призывают мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из «Пятерочки» на Краснофлотцев, 5 прибор для сбора данных о товарах, предположительно, перепутав с телефоном. Кража произошла еще в апреле, подозреваемого ищут силовики, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Сотрудники полиции ищут мужчину, который подозревается в краже терминала для сбора данных из сетевого магазина на Краснофлотцев, 5. Он похитил прибор 12 апреля, предположительно, перепутав с сотовым телефоном», — сказано в сообщении. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Он набрал продукты в корзину, а потом заметил лежащий на стеллаже прибор и спрятал его во внутренний карман куртки. Магазин понес ущерб в 15 тысяч рублей. Силовики призывают всех, кому известен мужчина, сообщить информацию о нем по телефону +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14 (дежурная часть №14), конфиденциальность гарантируется. Также полицейские просят самого мужчину явиться в указанный отдел полиции на Баумана, 11, дать разъяснения и возместить ущерб. Мужчина украл прибор еще в апреле Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из «Пятерочки» на Краснофлотцев, 5 прибор для сбора данных о товарах, предположительно, перепутав с телефоном. Кража произошла еще в апреле, подозреваемого ищут силовики, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Сотрудники полиции ищут мужчину, который подозревается в краже терминала для сбора данных из сетевого магазина на Краснофлотцев, 5. Он похитил прибор 12 апреля, предположительно, перепутав с сотовым телефоном», — сказано в сообщении. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Он набрал продукты в корзину, а потом заметил лежащий на стеллаже прибор и спрятал его во внутренний карман куртки. Магазин понес ущерб в 15 тысяч рублей. Силовики призывают всех, кому известен мужчина, сообщить информацию о нем по телефону +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14 (дежурная часть №14), конфиденциальность гарантируется. Также полицейские просят самого мужчину явиться в указанный отдел полиции на Баумана, 11, дать разъяснения и возместить ущерб.