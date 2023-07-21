21 июля 2023

Екатеринбуржец украл из магазина сканер для считывания товаров, перепутав с телефоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики призывают мужчину самостоятельно явиться в отдел полиции Фото:

В Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из «Пятерочки» на Краснофлотцев, 5 прибор для сбора данных о товарах, предположительно, перепутав с телефоном. Кража произошла еще в апреле, подозреваемого ищут силовики, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«Сотрудники полиции ищут мужчину, который подозревается в краже терминала для сбора данных из сетевого магазина на Краснофлотцев, 5. Он похитил прибор 12 апреля, предположительно, перепутав с сотовым телефоном», — сказано в сообщении.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Он набрал продукты в корзину, а потом заметил лежащий на стеллаже прибор и спрятал его во внутренний карман куртки. Магазин понес ущерб в 15 тысяч рублей.

Силовики призывают всех, кому известен мужчина, сообщить информацию о нем по телефону +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14 (дежурная часть №14), конфиденциальность гарантируется. Также полицейские просят самого мужчину явиться в указанный отдел полиции на Баумана, 11, дать разъяснения и возместить ущерб.

Мужчина украл прибор еще в апреле
Мужчина украл прибор еще в апреле
Фото:

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В Екатеринбурге неизвестный мужчина украл из «Пятерочки» на Краснофлотцев, 5 прибор для сбора данных о товарах, предположительно, перепутав с телефоном. Кража произошла еще в апреле, подозреваемого ищут силовики, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Сотрудники полиции ищут мужчину, который подозревается в краже терминала для сбора данных из сетевого магазина на Краснофлотцев, 5. Он похитил прибор 12 апреля, предположительно, перепутав с сотовым телефоном», — сказано в сообщении. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Он набрал продукты в корзину, а потом заметил лежащий на стеллаже прибор и спрятал его во внутренний карман куртки. Магазин понес ущерб в 15 тысяч рублей. Силовики призывают всех, кому известен мужчина, сообщить информацию о нем по телефону +7 (919) 373-84-45 или +7 (343) 356-42-14 (дежурная часть №14), конфиденциальность гарантируется. Также полицейские просят самого мужчину явиться в указанный отдел полиции на Баумана, 11, дать разъяснения и возместить ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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