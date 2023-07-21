В Екатеринбург приедет артист, спевший дуэтом с украинской поп-певицей

Lx24 даст большой сольный концерт в Екатеринбурге (архивное фото)
Поп-исполнитель Lx24 (Алексей Назаров), спевший дуэтом с украинской артисткой Мари Краймбрери, 17 сентября даст сольный концерт в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Об этом музыкант сообщил в соцсетях.
«Екатеринбург — 17 сентября! Жду вас на большом сольном концерте в клубе „Фабрика“», — написал Lx24 в telegram-канале. За день до выступления в уральской столице музыкант выступит в Тюмени.
Lx24 автор песен «Уголек», «Танцы под луной», «Уникальная» и «Хулиган». С Мари Краймбрери они записали песню «Мы останемся в городе одни». Официальное сообщество Lx24 в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 823 тысячи подписчиков.
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