21 июля 2023

В Екатеринбург приедет артист, спевший дуэтом с украинской поп-певицей

В сентябре в Екатеринбурге выступит поп-певец Lx24
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, музыкант, вокал, певец, солист
Lx24 даст большой сольный концерт в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Поп-исполнитель Lx24 (Алексей Назаров), спевший дуэтом с украинской артисткой Мари Краймбрери, 17 сентября даст сольный концерт в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Об этом музыкант сообщил в соцсетях.

«Екатеринбург — 17 сентября! Жду вас на большом сольном концерте в клубе „Фабрика“», — написал Lx24 в telegram-канале. За день до выступления в уральской столице музыкант выступит в Тюмени.

Lx24 автор песен «Уголек», «Танцы под луной», «Уникальная» и «Хулиган». С Мари Краймбрери они записали песню «Мы останемся в городе одни». Официальное сообщество Lx24 в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 823 тысячи подписчиков.

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Поп-исполнитель Lx24 (Алексей Назаров), спевший дуэтом с украинской артисткой Мари Краймбрери, 17 сентября даст сольный концерт в Екатеринбурге в клубе «Фабрика». Об этом музыкант сообщил в соцсетях. «Екатеринбург — 17 сентября! Жду вас на большом сольном концерте в клубе „Фабрика“», — написал Lx24 в telegram-канале. За день до выступления в уральской столице музыкант выступит в Тюмени. Lx24 автор песен «Уголек», «Танцы под луной», «Уникальная» и «Хулиган». С Мари Краймбрери они записали песню «Мы останемся в городе одни». Официальное сообщество Lx24 в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 823 тысячи подписчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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