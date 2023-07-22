Российские войска отразили четыре атаки ВСУ с танками

Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Подразделения „Южной“ группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях», — сказал Астафьев РИА Новости. Он добавил, что противника на позициях поддерживала артиллерия и танки.
По словам Астафьева, о появлении подразделений ВСУ заранее знала российская разведка. Благодаря этому технику украинцев уничтожили до ее выхода на рубеж.
Ранее Киев признал обострение ситуации на восточном фронте. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что ВС РФ прорываются на донецком направлении.
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