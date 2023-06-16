ВСУ попали в засаду при попытке наступления в ДНР

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Российские силы взяли в плен 17 бойцов ВСУ под Новобахмутовкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским силам удалось взять в плен 17 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новобахмутовкой. Уточняется, что украинские бойцы попали в засаду при попытке наступления. Об этом сообщает представитель силовых ведомств ДНР.

«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — сказал представитель. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что украинское подразделение, захваченное позже в плен, было отправлено без поддержки артиллерии. Другие бойцы, не взятые в плен, погибли при попытке наступления.

Ранее Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления по ряду направлений. Среди точек наступления было и артемовское направление, передает телеканал 360. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о нахождении ВСУ в Артемовске (Бахмуте), пишет «Царьград».

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Российским силам удалось взять в плен 17 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новобахмутовкой. Уточняется, что украинские бойцы попали в засаду при попытке наступления. Об этом сообщает представитель силовых ведомств ДНР. «Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — сказал представитель. Его слова передает ТАСС. Он уточнил, что украинское подразделение, захваченное позже в плен, было отправлено без поддержки артиллерии. Другие бойцы, не взятые в плен, погибли при попытке наступления. Ранее Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления по ряду направлений. Среди точек наступления было и артемовское направление, передает телеканал 360. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о нахождении ВСУ в Артемовске (Бахмуте), пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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