ВСУ попали в засаду при попытке наступления в ДНР

Российские силы взяли в плен 17 бойцов ВСУ под Новобахмутовкой Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российским силам удалось взять в плен 17 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новобахмутовкой. Уточняется, что украинские бойцы попали в засаду при попытке наступления. Об этом сообщает представитель силовых ведомств ДНР.

«Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил», — сказал представитель. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что украинское подразделение, захваченное позже в плен, было отправлено без поддержки артиллерии. Другие бойцы, не взятые в плен, погибли при попытке наступления.

Ранее Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления по ряду направлений. Среди точек наступления было и артемовское направление, передает телеканал 360. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил информацию о нахождении ВСУ в Артемовске (Бахмуте), пишет «Царьград».