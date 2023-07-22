22 июля 2023
21 июля 2023

Полиция поймала пермяка, убившего знакомого из ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми задержали предполагаемого убийцу, совершившего преступление на почве ревности Фото:

В Перми полиция задержала в ночь на 22 июля подозреваемого в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Следствием установлено, что 21 июля в заброшенном доме по шоссе Космонавтов обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых мужчины и женщины. Находясь в алкогольном опьянения, обвиняемый на почве ревности, нанес один удар ножом в область сердца своему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — написано в посте.

Уточняется, что следственными органами пермяку 1983 года рождения предъявлено обвинение по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый будет заключен под стражу.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. За совершенное преступление виновного приговорили к реальному сроку в колонии, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

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В Перми полиция задержала в ночь на 22 июля подозреваемого в убийстве знакомого на почве ревности. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Следствием установлено, что 21 июля в заброшенном доме по шоссе Космонавтов обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых мужчины и женщины. Находясь в алкогольном опьянения, обвиняемый на почве ревности, нанес один удар ножом в область сердца своему знакомому. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — написано в посте. Уточняется, что следственными органами пермяку 1983 года рождения предъявлено обвинение по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый будет заключен под стражу. Ранее в Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. За совершенное преступление виновного приговорили к реальному сроку в колонии, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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