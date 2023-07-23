В Челябинской области медведь напугал супружескую пару

24 июля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Медведь стоял на краю овсяного поля в километре от деревни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области местная пара встретила медведя. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост. «На расстоянии километра от Яраткулова пара заметила стоявшего в полный рост на краю овсяного поля мишку. Видимо, косолапый решил полакомиться зреющим овсом, нагуливая жирок на зиму», — передает слова главы поселения Ильгиза Туктарова редакция «Аргаяш медиа». Как только медведь заметил людей сразу ушел в лес. На вид животному было около двух-трех лет. Жителей просят воздержаться от прогулок в этих местах. Дикого медведя в начале июля заметили и в Чебаркульском районе. Тогда начальник охраны минэкологии региона Андрей Питовин дал советы о том, как вести себя при встрече с диким зверем.

Вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области местная пара встретила медведя. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост. «На расстоянии километра от Яраткулова пара заметила стоявшего в полный рост на краю овсяного поля мишку. Видимо, косолапый решил полакомиться зреющим овсом, нагуливая жирок на зиму», — передает слова главы поселения Ильгиза Туктарова редакция «Аргаяш медиа». Как только медведь заметил людей сразу ушел в лес. На вид животному было около двух-трех лет. Жителей просят воздержаться от прогулок в этих местах. Дикого медведя в начале июля заметили и в Чебаркульском районе. Тогда начальник охраны минэкологии региона Андрей Питовин дал советы о том, как вести себя при встрече с диким зверем.