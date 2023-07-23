23 июля 2023
22 июля 2023

В Челябинской области медведь напугал супружескую пару

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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Медведь стоял на краю овсяного поля в километре от деревни Фото:

Вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области местная пара встретила медведя. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост.

«На расстоянии километра от Яраткулова пара заметила стоявшего в полный рост на краю овсяного поля мишку. Видимо, косолапый решил полакомиться зреющим овсом, нагуливая жирок на зиму», — передает слова главы поселения Ильгиза Туктарова редакция «Аргаяш медиа».

Как только медведь заметил людей сразу ушел в лес. На вид животному было около двух-трех лет. Жителей просят воздержаться от прогулок в этих местах.

Дикого медведя в начале июля заметили и в Чебаркульском районе. Тогда начальник охраны минэкологии региона Андрей Питовин дал советы о том, как вести себя при встрече с диким зверем.

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Вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области местная пара встретила медведя. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост. «На расстоянии километра от Яраткулова пара заметила стоявшего в полный рост на краю овсяного поля мишку. Видимо, косолапый решил полакомиться зреющим овсом, нагуливая жирок на зиму», — передает слова главы поселения Ильгиза Туктарова редакция «Аргаяш медиа». Как только медведь заметил людей сразу ушел в лес. На вид животному было около двух-трех лет. Жителей просят воздержаться от прогулок в этих местах. Дикого медведя в начале июля заметили и в Чебаркульском районе. Тогда начальник охраны минэкологии региона Андрей Питовин дал советы о том, как вести себя при встрече с диким зверем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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