В Челябинской области медведь напугал супружескую пару

Вблизи деревни Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области местная пара встретила медведя. Зверь стоял на краю овсяного поля в полный рост.
«На расстоянии километра от Яраткулова пара заметила стоявшего в полный рост на краю овсяного поля мишку. Видимо, косолапый решил полакомиться зреющим овсом, нагуливая жирок на зиму», — передает слова главы поселения Ильгиза Туктарова редакция «Аргаяш медиа».
Как только медведь заметил людей сразу ушел в лес. На вид животному было около двух-трех лет. Жителей просят воздержаться от прогулок в этих местах.
Дикого медведя в начале июля заметили и в Чебаркульском районе. Тогда начальник охраны минэкологии региона Андрей Питовин дал советы о том, как вести себя при встрече с диким зверем.
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