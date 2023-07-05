Челябинцам дали совет, как вести себя при встрече с диким медведем

06 июля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

При виде медведя необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и не убегать при встрече с медведем. Рекомендации, как вести себя с диким зверем дал начальник управления охраны минэкологии региона Андрей Питовин. «При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад. Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним», — заявил Питовин. Увидев хищника, стоит немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Челябинцев также просят не пытаться самостоятельно прогнать или напугать животное. На территории региона обитает около 680 медведей. Их можно встретить в горнолесных зонах 11 районов области. Дикого медведя вблизи пляжа озера Большой Еланчик 3 июля заметили жители коттеджного поселка. Они сообщили о звере и останках животных управляющей компании, после чего было направлено обращение в «Единую дежурно-диспетчерскую службу».

Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и не убегать при встрече с медведем. Рекомендации, как вести себя с диким зверем дал начальник управления охраны минэкологии региона Андрей Питовин. «При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад. Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним», — заявил Питовин. Увидев хищника, стоит немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Челябинцев также просят не пытаться самостоятельно прогнать или напугать животное. На территории региона обитает около 680 медведей. Их можно встретить в горнолесных зонах 11 районов области. Дикого медведя вблизи пляжа озера Большой Еланчик 3 июля заметили жители коттеджного поселка. Они сообщили о звере и останках животных управляющей компании, после чего было направлено обращение в «Единую дежурно-диспетчерскую службу».