05 июля 2023

Челябинцам дали совет, как вести себя при встрече с диким медведем

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка-ярмарка ГУФСИН. Екатеринбург, чучело, волк, медведь, чучела диких живлотных, таксидермия
При виде медведя необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112 Фото:

Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и не убегать при встрече с медведем. Рекомендации, как вести себя с диким зверем дал начальник управления охраны минэкологии региона Андрей Питовин.

«При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад. Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним», — заявил Питовин.

Увидев хищника, стоит немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Челябинцев также просят не пытаться самостоятельно прогнать или напугать животное. На территории региона обитает около 680 медведей. Их можно встретить в горнолесных зонах 11 районов области.

Дикого медведя вблизи пляжа озера Большой Еланчик 3 июля заметили жители коттеджного поселка. Они сообщили о звере и останках животных управляющей компании, после чего было направлено обращение в «Единую дежурно-диспетчерскую службу».

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Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и не убегать при встрече с медведем. Рекомендации, как вести себя с диким зверем дал начальник управления охраны минэкологии региона Андрей Питовин. «При встрече с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений, ни в коем случае не убегать и попытаться медленно уйти назад. Обычно медведи сами опасаются человека и избегают встречи с ним», — заявил Питовин. Увидев хищника, стоит немедленно сообщить в полицию или по номеру 112. Челябинцев также просят не пытаться самостоятельно прогнать или напугать животное. На территории региона обитает около 680 медведей. Их можно встретить в горнолесных зонах 11 районов области. Дикого медведя вблизи пляжа озера Большой Еланчик 3 июля заметили жители коттеджного поселка. Они сообщили о звере и останках животных управляющей компании, после чего было направлено обращение в «Единую дежурно-диспетчерскую службу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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