Спасатели предупредили об опасности встречи с диким медведем на челябинском озере

Вблизи озера Большой Еланчик Челябинской области обнаружили дикого медведя. О том, что встреча со зверем несет опасность для отдыхающих, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС).
«Вблизи озера Большой Еланчик замечен дикий медведь. Присутствие дикого зверя вблизи мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья населения», — заявили в ЕДДС.
Отдыхающих просят проявлять бдительность и учитывать эту информацию при планировании отдыха. О том, что 3 июля медведь был замечен жителем элитного поселка Еланчик, сообщила управляющая компания «КвадроИнвест». Вблизи озера также заметили останки животных.
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