05 июля 2023

Спасатели предупредили об опасности встречи с диким медведем на челябинском озере

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, зоопарк, клетка, медведь
Дикий медведь был замечен вблизи озера Большой Еланчик Фото:

Вблизи озера Большой Еланчик Челябинской области обнаружили дикого медведя. О том, что встреча со зверем несет опасность для отдыхающих, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС).

«Вблизи озера Большой Еланчик замечен дикий медведь. Присутствие дикого зверя вблизи мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья населения», — заявили в ЕДДС.

Отдыхающих просят проявлять бдительность и учитывать эту информацию при планировании отдыха. О том, что 3 июля медведь был замечен жителем элитного поселка Еланчик, сообщила управляющая компания «КвадроИнвест». Вблизи озера также заметили останки животных.

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Вблизи озера Большой Еланчик Челябинской области обнаружили дикого медведя. О том, что встреча со зверем несет опасность для отдыхающих, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Вблизи озера Большой Еланчик замечен дикий медведь. Присутствие дикого зверя вблизи мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья населения», — заявили в ЕДДС. Отдыхающих просят проявлять бдительность и учитывать эту информацию при планировании отдыха. О том, что 3 июля медведь был замечен жителем элитного поселка Еланчик, сообщила управляющая компания «КвадроИнвест». Вблизи озера также заметили останки животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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