Спасатели предупредили об опасности встречи с диким медведем на челябинском озере

06 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Дикий медведь был замечен вблизи озера Большой Еланчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вблизи озера Большой Еланчик Челябинской области обнаружили дикого медведя. О том, что встреча со зверем несет опасность для отдыхающих, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Вблизи озера Большой Еланчик замечен дикий медведь. Присутствие дикого зверя вблизи мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья населения», — заявили в ЕДДС. Отдыхающих просят проявлять бдительность и учитывать эту информацию при планировании отдыха. О том, что 3 июля медведь был замечен жителем элитного поселка Еланчик, сообщила управляющая компания «КвадроИнвест». Вблизи озера также заметили останки животных.

Вблизи озера Большой Еланчик Челябинской области обнаружили дикого медведя. О том, что встреча со зверем несет опасность для отдыхающих, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Вблизи озера Большой Еланчик замечен дикий медведь. Присутствие дикого зверя вблизи мест отдыха представляет высокую опасность для жизни и здоровья населения», — заявили в ЕДДС. Отдыхающих просят проявлять бдительность и учитывать эту информацию при планировании отдыха. О том, что 3 июля медведь был замечен жителем элитного поселка Еланчик, сообщила управляющая компания «КвадроИнвест». Вблизи озера также заметили останки животных.