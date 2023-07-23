Путин поддержал создание суда в Академическом районе Екатеринбурга

24 июля 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Создание нового районного суда в Екатеринбурге поддержал президент РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поддержал проект закона о создании нового районного суда в Екатеринбурге. Суд будет рассматривать дела жителей Академического района города. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Создать Академический районный суд города Екатеринбурга. Установить, что юрисдикция созданного районного суда действующих районных судов Свердловской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Свердловской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего федерального закона: Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области — на территорию Академического района города Екатеринбурга», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало о том, что в свердловском законодательном собрании подготовили проект закона о создании Академического суда в Екатеринбурге. Районный суд начнет свою работу в 2025 году. Академический район — один из восьми районов города. В нем может проживать 325 тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект закона о создании нового районного суда в Екатеринбурге. Суд будет рассматривать дела жителей Академического района города. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Создать Академический районный суд города Екатеринбурга. Установить, что юрисдикция созданного районного суда действующих районных судов Свердловской области распространяется на территории следующих административно-территориальных единиц Свердловской области в границах, существующих на день вступления в силу настоящего федерального закона: Академического районного суда города Екатеринбурга Свердловской области — на территорию Академического района города Екатеринбурга», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало о том, что в свердловском законодательном собрании подготовили проект закона о создании Академического суда в Екатеринбурге. Районный суд начнет свою работу в 2025 году. Академический район — один из восьми районов города. В нем может проживать 325 тысяч человек.