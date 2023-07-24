Прокуратура потребовала закрыть опасный детсад в пермской деревне Копчиково

В пермской деревне Копчиково прокуратура потребовала закрыть доступ в заброшенный детсад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Березовского района Пермского края потребовала закрыть доступ в здание заброшенного детсада в деревне Копчиково. Объект опасен для детей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В ходе обследования здания бывшего детского сада в деревне Копчиково, установлено, что строение находится в аварийном состоянии: рамы окон местами полностью отсутствуют, стекла в них выбиты, двери открыты, территория не ограждена. Здание потенциально опасно для детей», — написано на сайте прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что местные власти не обращались в суд, чтобы заставить собственника заброшенного детсада ограничить доступ к зданию. Прокурор уже предупредил главу Березовского округа о необходимости устранить нарушение.

Ранее в Перми уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисовой понадобилось два года, чтобы закрыть доступ в заброшенный детский сад на улице Одоевского, 18а. С жалобой к ней по этому вопросу обращалась одна из жительниц города.