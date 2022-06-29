В Перми омбудсмен два года добивалась закрытия опасного детсада

30 июня 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Два года потратила Светлана Денисова, чтобы заколотить вход в заброшенное здание Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисовой понадобилось два года, чтобы закрыть доступ в заброшенный детский сад. С жалобой к ней в 2020 году обратилась одна из жительниц Перми, которая рассказала, что здание на ул. Одоевского, 18а может быть опасно для подростков, которые проводят там время. Омбудсмен потребовала от главы города и прокуратуры Индустриального района решить проблему, но здание так и осталось открытым для всех желающих. «В апреле 2021 года гражданка обратилась повторно, она сообщила о том, что мер по обеспечению безопасности детей принято не было. В ходе совместного выезда Уполномоченного с представителями администрации и прокуратуры Индустриального района было установлено, что здание находится в полуразрушенном состоянии, на прилагаемой территории не убран мусор (стекла, бутылки и прочее). Доступ на территорию абсолютно свободен. Данный объект представляет опасность для безопасности и здоровья граждан, проживающих в близлежащих домах, в особенности, детей», — говорится на сайте детского омбудсмена. Тогда Денисова вновь направила ходатайство в адрес прокурора и главы Перми о принятии неотложных мер. Прокуратура в итоге подала иск в суд, который обязал собственника ограничить доступ в здание. Только после этого, летом 2022 года, окна и двери первого этажа бывшего детсада перекрыли. Ранее URA.RU писало, что проблема заброшенных зданий в Перми стоит очень остро. На расселенные дома обращал внимание городских властей прокурор Виталий Дымолазов. На этой неделе мэр Алексей Демкин сообщил, что в очереди на снос стоят 30 домов, но в ответ жители буквально завалили градоначальника адресами, где находятся опасные здания, требующие демонтажа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми уполномоченному по правам ребенка Светлане Денисовой понадобилось два года, чтобы закрыть доступ в заброшенный детский сад. С жалобой к ней в 2020 году обратилась одна из жительниц Перми, которая рассказала, что здание на ул. Одоевского, 18а может быть опасно для подростков, которые проводят там время. Омбудсмен потребовала от главы города и прокуратуры Индустриального района решить проблему, но здание так и осталось открытым для всех желающих. «В апреле 2021 года гражданка обратилась повторно, она сообщила о том, что мер по обеспечению безопасности детей принято не было. В ходе совместного выезда Уполномоченного с представителями администрации и прокуратуры Индустриального района было установлено, что здание находится в полуразрушенном состоянии, на прилагаемой территории не убран мусор (стекла, бутылки и прочее). Доступ на территорию абсолютно свободен. Данный объект представляет опасность для безопасности и здоровья граждан, проживающих в близлежащих домах, в особенности, детей», — говорится на сайте детского омбудсмена. Тогда Денисова вновь направила ходатайство в адрес прокурора и главы Перми о принятии неотложных мер. Прокуратура в итоге подала иск в суд, который обязал собственника ограничить доступ в здание. Только после этого, летом 2022 года, окна и двери первого этажа бывшего детсада перекрыли. Ранее URA.RU писало, что проблема заброшенных зданий в Перми стоит очень остро. На расселенные дома обращал внимание городских властей прокурор Виталий Дымолазов. На этой неделе мэр Алексей Демкин сообщил, что в очереди на снос стоят 30 домов, но в ответ жители буквально завалили градоначальника адресами, где находятся опасные здания, требующие демонтажа.