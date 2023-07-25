В Челябинской области цена огурцов выросла на 48% за год. Скрин

26 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Согласно «индексу окрошки», огурцы стали на 48,1% дороже в сравнении с летом 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области цена огурцов выросла на 48,1% в сравнении июля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные показал «индекс окрошки», сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Наибольшее удорожание показали огурцы на 48,1% и редис на 33,8%. Повышение цен на огурцы объясняется проблемами производителей с закупкой дорогостоящих импортных семян и обслуживанием оборудования», — заявили URA.RU в КСП. Причиной повышения цен на редис стал конец сезона созревания. Вареная колбаса показала снижение стоимости на 18%. В КСП объяснили удешевление большим количеством акций. Домашняя окрошка выходит от 59,5 до 146 рублей за порцию. Стоимость на 5% выше, чем в июне 2022 года. Эксперты рассматривали вариант с квасом. С минеральной водой цена получится дешевле, а с кефиром дороже. В общепитах за порцию (300 граммов) при этом в среднем просят от 180 до 350 рублей. Уменьшение цены в «индексе окрошки» показала только вареная колбаса фото: КСП Челябинской области

В Челябинской области цена огурцов выросла на 48,1% в сравнении июля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные показал «индекс окрошки», сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Наибольшее удорожание показали огурцы на 48,1% и редис на 33,8%. Повышение цен на огурцы объясняется проблемами производителей с закупкой дорогостоящих импортных семян и обслуживанием оборудования», — заявили URA.RU в КСП. Причиной повышения цен на редис стал конец сезона созревания. Вареная колбаса показала снижение стоимости на 18%. В КСП объяснили удешевление большим количеством акций. Домашняя окрошка выходит от 59,5 до 146 рублей за порцию. Стоимость на 5% выше, чем в июне 2022 года. Эксперты рассматривали вариант с квасом. С минеральной водой цена получится дешевле, а с кефиром дороже. В общепитах за порцию (300 граммов) при этом в среднем просят от 180 до 350 рублей.