Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован полковник Нацгвардии Украины

Войналович ликвидирован в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович был ликвидирован российскими силами в зоне СВО. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.
«В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Других подробностей не приведено.
Войналович до начала спецоперации служил в 22-м штабе бригады Нацгвардии Украины. После начала СВО принимал важнейшие решения касательно ведения боевых действий.
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