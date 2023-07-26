Военкор Поддубный: в зоне СВО ликвидирован полковник Нацгвардии Украины

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Войналович ликвидирован в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович был ликвидирован российскими силами в зоне СВО. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Других подробностей не приведено.

Войналович до начала спецоперации служил в 22-м штабе бригады Нацгвардии Украины. После начала СВО принимал важнейшие решения касательно ведения боевых действий.

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Полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович был ликвидирован российскими силами в зоне СВО. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В зоне проведения спецоперации ликвидирован полковник Нацгвардии Украины Юрий Войналович», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Других подробностей не приведено. Войналович до начала спецоперации служил в 22-м штабе бригады Нацгвардии Украины. После начала СВО принимал важнейшие решения касательно ведения боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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