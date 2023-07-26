В пермский поселок, где сожгли школьницу, приехали следователи из Москвы

27 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Московские следователи занялись делом о сожжении школьницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселок Октябрьский Пермского края, где в начале июля было обнаружено обожженное тело 16-летней школьницы, приехали следователи из Москвы. Ранее расследование этого уголовного дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. «Следователи из Москвы уже приехали в поселок Октябрьский и работают там», — сообщает РИА Новости. Изначально уголовное дело велось пермскими следователями, которые задержали одного подозреваемого в убийстве подростка. Местные жители посчитали, что расследование ведется плохо и направили жалобы в центральный аппарат СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил московским следователям разобраться в случившемся. Тело обожженной 16-летней девушки было обнаружено машинистом поезда ранним утром 8 июля. Девушка была жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Она провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Девочку похоронили на кладбище в соседнем поселке вместе с другими родственниками. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник 16-летней девочки. Следователи задержали его и поместили в СИЗО. Но, по словам местных жителей, к преступлению могут быть причастны еще двое подростков. Также жители поселка утверждают, что местным врачам школьница сообщала об изнасиловании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселок Октябрьский Пермского края, где в начале июля было обнаружено обожженное тело 16-летней школьницы, приехали следователи из Москвы. Ранее расследование этого уголовного дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. «Следователи из Москвы уже приехали в поселок Октябрьский и работают там», — сообщает РИА Новости. Изначально уголовное дело велось пермскими следователями, которые задержали одного подозреваемого в убийстве подростка. Местные жители посчитали, что расследование ведется плохо и направили жалобы в центральный аппарат СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил московским следователям разобраться в случившемся. Тело обожженной 16-летней девушки было обнаружено машинистом поезда ранним утром 8 июля. Девушка была жива, но ее тело было обожжено практически на 90%. Она провела несколько дней в местной больнице, потом борт санавиации доставил ее в ожоговый центр в Перми, но спустя какое-то время школьница скончалась. Девочку похоронили на кладбище в соседнем поселке вместе с другими родственниками. В совершении убийства с особой жестокостью подозревается одноклассник 16-летней девочки. Следователи задержали его и поместили в СИЗО. Но, по словам местных жителей, к преступлению могут быть причастны еще двое подростков. Также жители поселка утверждают, что местным врачам школьница сообщала об изнасиловании.