Мошенница лишила свердловского пенсионера сотни тысяч рублей. Фото

28 июля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Силовики задержали екатеринбурженку, которая украла у пенсионера 653 тысячи рублей Фото: УМВД России по Екатеринбургу В Екатеринбурге задержали женщину, которая обманным путем лишила пенсионера денежных средств. Ущерб составил 653 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города. «Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в хищении сбережений у пенсионера на юго-западе города. Ей оказалась ранее несудимая местная жительница 1989 года рождения. При опросе женщина дала признательные показания. Подозреваемая выманила у пенсионера 653 тысячи сбережений под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства. Сотрудники полиции предполагают, что данный эпизод может быть не единственным. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к иным аналогичным эпизодам. Полиция просит граждан, которые располагают информацией о неправомерных действиях данной женщины, обращаться в органы внутренних дел. Фото: УМВД России по Екатеринбургу Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали женщину, которая обманным путем лишила пенсионера денежных средств. Ущерб составил 653 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города. «Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в хищении сбережений у пенсионера на юго-западе города. Ей оказалась ранее несудимая местная жительница 1989 года рождения. При опросе женщина дала признательные показания. Подозреваемая выманила у пенсионера 653 тысячи сбережений под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства. Сотрудники полиции предполагают, что данный эпизод может быть не единственным. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к иным аналогичным эпизодам. Полиция просит граждан, которые располагают информацией о неправомерных действиях данной женщины, обращаться в органы внутренних дел.