27 июля 2023

Мошенница лишила свердловского пенсионера сотни тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали екатеринбурженку, которая украла у пенсионера 653 тысячи рублей
Силовики задержали екатеринбурженку, которая украла у пенсионера 653 тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге задержали женщину, которая обманным путем лишила пенсионера денежных средств. Ущерб составил 653 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города.

«Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в хищении сбережений у пенсионера на юго-западе города. Ей оказалась ранее несудимая местная жительница 1989 года рождения. При опросе женщина дала признательные показания. Подозреваемая выманила у пенсионера 653 тысячи сбережений под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции предполагают, что данный эпизод может быть не единственным. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к иным аналогичным эпизодам. Полиция просит граждан, которые располагают информацией о неправомерных действиях данной женщины, обращаться в органы внутренних дел.

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В Екатеринбурге задержали женщину, которая обманным путем лишила пенсионера денежных средств. Ущерб составил 653 тысячи рублей. Об этом URA.RU сообщили в УМВД города. «Сотрудники уголовного розыска задержали женщину, подозреваемую в хищении сбережений у пенсионера на юго-западе города. Ей оказалась ранее несудимая местная жительница 1989 года рождения. При опросе женщина дала признательные показания. Подозреваемая выманила у пенсионера 653 тысячи сбережений под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков. В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сказано в сообщении ведомства. Сотрудники полиции предполагают, что данный эпизод может быть не единственным. Полицейские проверяют подозреваемую на причастность к иным аналогичным эпизодам. Полиция просит граждан, которые располагают информацией о неправомерных действиях данной женщины, обращаться в органы внутренних дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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