В Челябинске выросли цены на рынке складской недвижимости

Стоимость складской недвижимости в Челябинске за второй квартал 2023 выросла на 60% Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинске с 6 апреля по 13 июля 2023 выросли цены на рынке складской недвижимости. Стоимость складских помещений и комплексов увеличилась более чем на 60%, сообщается в исследовании, опубликованном на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 6 апреля по 13 июля 2023 стоимость складской недвижимости в среднем выросла на 13 тысяч 423 рубля за квадратный метр (более чем на 60%). На данный момент разброс цен на складские помещения и комплексы в городе составляет от 280 тысяч до 99 млн 993 тысяч рублей за объект», — следует из статистики сервиса Restate.

При этом цена аренды складских помещений и комплексов осталась на том же уровне. Минимальная стоимость аренды на данный момент составляет 24 тысячи 300 рублей, максимальная — 7 млн 800 тысяч рублей за объект.