Власти Березников увековечат память погибшего воина-десантника

Памятный знак погибшему военнослужащему появится в сквере боевой и трудовой славы города Березники Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Березники Пермского края установят памятный знак сержанту Юрию Сикунко, погибшему в 2022 году в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на официальном портале правовой информации города. Сикунко служил старшим стрелком-сапером в составе десантно-штурмового батальона.

«Установить памятный знак военнослужащему 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского Миноброны РФ: гвардии сержанту Сикунко Юрию Александровичу в сквере боевой и трудовой славы поселка Шемейный муниципального образования „Город Березники“», — говорится в решении гордумы.

Юрий Сикунко родился и вырос в поселке Шемейный. После окончания школы работал в Березниках. Заочно окончил строительный техникум, прошел срочную службу в рядах ВС РФ. У Юрия осталось трое детей.