27 июля 2023

Власти Березников увековечат память погибшего воина-десантника

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, гвоздики, цветы, мужские руки
Памятный знак погибшему военнослужащему появится в сквере боевой и трудовой славы города Березники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Березники Пермского края установят памятный знак сержанту Юрию Сикунко, погибшему в 2022 году в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на официальном портале правовой информации города. Сикунко служил старшим стрелком-сапером в составе десантно-штурмового батальона.

«Установить памятный знак военнослужащему 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского Миноброны РФ: гвардии сержанту Сикунко Юрию Александровичу в сквере боевой и трудовой славы поселка Шемейный муниципального образования „Город Березники“», — говорится в решении гордумы.

Юрий Сикунко родился и вырос в поселке Шемейный. После окончания школы работал в Березниках. Заочно окончил строительный техникум, прошел срочную службу в рядах ВС РФ. У Юрия осталось трое детей.

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В городе Березники Пермского края установят памятный знак сержанту Юрию Сикунко, погибшему в 2022 году в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на официальном портале правовой информации города. Сикунко служил старшим стрелком-сапером в составе десантно-штурмового батальона. «Установить памятный знак военнослужащему 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского Миноброны РФ: гвардии сержанту Сикунко Юрию Александровичу в сквере боевой и трудовой славы поселка Шемейный муниципального образования „Город Березники“», — говорится в решении гордумы. Юрий Сикунко родился и вырос в поселке Шемейный. После окончания школы работал в Березниках. Заочно окончил строительный техникум, прошел срочную службу в рядах ВС РФ. У Юрия осталось трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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