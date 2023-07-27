Власти Березников увековечат память погибшего воина-десантника

В городе Березники Пермского края установят памятный знак сержанту Юрию Сикунко, погибшему в 2022 году в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится на официальном портале правовой информации города. Сикунко служил старшим стрелком-сапером в составе десантно-штурмового батальона.
«Установить памятный знак военнослужащему 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3-й степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского Миноброны РФ: гвардии сержанту Сикунко Юрию Александровичу в сквере боевой и трудовой славы поселка Шемейный муниципального образования „Город Березники“», — говорится в решении гордумы.
Юрий Сикунко родился и вырос в поселке Шемейный. После окончания школы работал в Березниках. Заочно окончил строительный техникум, прошел срочную службу в рядах ВС РФ. У Юрия осталось трое детей.
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