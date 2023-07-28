В Екатеринбурге в поселке Шабры иномарка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое госпитализированы. Авария произошла в субботу на улице 50-й Пикет, сообщили в городской Госавтоинпекции.
«Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27- летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, 26-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством семь лет. В момент аварии он был трезв.
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