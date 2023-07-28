В Екатеринбурге иномарка влетела в дерево, есть погибший. Фото

В Екатеринбурге один человек погиб и двое пострадали при столкновении иномарки с деревом

29 июля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Один из пассажиров скончался до прибытия скорой помощи Фото: Московец Илья © URA.RU В Екатеринбурге в поселке Шабры иномарка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое госпитализированы. Авария произошла в субботу на улице 50-й Пикет, сообщили в городской Госавтоинпекции. «Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27- летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, 26-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством семь лет. В момент аварии он был трезв. Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге в поселке Шабры иномарка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое госпитализированы. Авария произошла в субботу на улице 50-й Пикет, сообщили в городской Госавтоинпекции. «Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27- летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, 26-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством семь лет. В момент аварии он был трезв.