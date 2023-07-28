28 июля 2023

В Екатеринбурге иномарка влетела в дерево, есть погибший. Фото

В Екатеринбурге один человек погиб и двое пострадали при столкновении иномарки с деревом
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по профмастерству среди фельдшерских бригад скорой. Екатеринбург, скорая медицинская помощь
Один из пассажиров скончался до прибытия скорой помощи Фото:

В Екатеринбурге в поселке Шабры иномарка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое госпитализированы. Авария произошла в субботу на улице 50-й Пикет, сообщили в городской Госавтоинпекции.

«Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27- летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, 26-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством семь лет. В момент аварии он был трезв.

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В Екатеринбурге в поселке Шабры иномарка врезалась в дерево, в результате чего один человек погиб, двое госпитализированы. Авария произошла в субботу на улице 50-й Пикет, сообщили в городской Госавтоинпекции. «Водитель Citroen C2 не обеспечил контроль за движением транспортного средства и съехал с проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП 27- летний водитель и 21-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, 26-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель иномарки имеет стаж управления транспортным средством семь лет. В момент аварии он был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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