Мужчину ищут с 25 июля (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 34-летний Николай Зубарев. Его ищут с 25 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.
«Помогите найти 34-летнего Николая Зубарева! Он потерялся 25 июля в Нижнем Тагиле», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 185 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Близкие не смогли вспомнить во что был одет мужчина.
Если вам известно местоположение Зубарева, то позвоните волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (953) 601-80-76. Также спасатели призывают добровольцев присоединиться к поискам.
Родные не смогли вспомнить во что был одет мужчина
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