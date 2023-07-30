В Нижнем Тагиле шестые сутки ищут 34-летнего мужчину. Фото

30 июля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Мужчину ищут с 25 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 34-летний Николай Зубарев. Его ищут с 25 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 34-летнего Николая Зубарева! Он потерялся 25 июля в Нижнем Тагиле», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 185 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Близкие не смогли вспомнить во что был одет мужчина. Если вам известно местоположение Зубарева, то позвоните волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (953) 601-80-76. Также спасатели призывают добровольцев присоединиться к поискам. Родные не смогли вспомнить во что был одет мужчина Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 34-летний Николай Зубарев. Его ищут с 25 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 34-летнего Николая Зубарева! Он потерялся 25 июля в Нижнем Тагиле», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 185 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Близкие не смогли вспомнить во что был одет мужчина. Если вам известно местоположение Зубарева, то позвоните волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (953) 601-80-76. Также спасатели призывают добровольцев присоединиться к поискам.