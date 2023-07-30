30 июля 2023
29 июля 2023

В Нижнем Тагиле шестые сутки ищут 34-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, скамейка, парк, мужчина
Мужчину ищут с 25 июля (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 34-летний Николай Зубарев. Его ищут с 25 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области.

«Помогите найти 34-летнего Николая Зубарева! Он потерялся 25 июля в Нижнем Тагиле», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 185 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Близкие не смогли вспомнить во что был одет мужчина.

Если вам известно местоположение Зубарева, то позвоните волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (953) 601-80-76. Также спасатели призывают добровольцев присоединиться к поискам.

Родные не смогли вспомнить во что был одет мужчина
Родные не смогли вспомнить во что был одет мужчина
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пропал 34-летний Николай Зубарев. Его ищут с 25 июля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Свердловской области. «Помогите найти 34-летнего Николая Зубарева! Он потерялся 25 июля в Нижнем Тагиле», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 185 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Близкие не смогли вспомнить во что был одет мужчина. Если вам известно местоположение Зубарева, то позвоните волонтерам по номеру +7 (800) 700-54-52 или +7 (953) 601-80-76. Также спасатели призывают добровольцев присоединиться к поискам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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