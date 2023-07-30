30 июля 2023
29 июля 2023

В Заречном утонул 14-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Под руководством Тимофея Ради подростки нарисовали арт-объект рядом с Коммунальным мостом. Пермь, надпись, между нами вода
Инцидент произошел 30 июля (архивное фото) Фото:

В Заречном (Свердловская область) 30 июля в водоеме утонул 14-летний подросток. Он плавал на сапборде, на мальчике не было спасательного жилета, пишут в соцсетях.

«Сегодня утонул 14-летний мальчика. Он плавал на сапборде без жилета, а плавсредство перевернулось», — пишет telegram-канал «БелкаТВ/FM (Заречный)».

Тело мальчика, как пишет канал, достали водолазы. Он утонул на «собачьем пляже». На месте происшествия работали спецслужбы и сотрудники Следственного комитета.

В соцсетях очевидец рассказал, что слышал громкие крики отца ребенка. «Мы отдыхали рядом, уже собирались домой, как вдруг услышали, что мужчина в воде кричит: „где мой сын“», — написал пользователь.

По словам другой очевидицы, на водохранилище были трое подростков. «Они были без взрослых», — написала в соцсетях девушка. Она пояснила, что к ней за помощью подошла подруга утонувшего мальчика. «На сапборде одновременно плавали двое мальчиков. Тот, что упал в воду, не умел плавать», — добавила она. Девушка сделала фото заката, и на кадр случайно попал момент, когда мальчик пытался вытащить из воды друга.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Кадр, который случайно сделала девушка
Кадр, который случайно сделала девушка
Фото:
Тело мальчика нашли на «собачьем пляже»
Тело мальчика нашли на «собачьем пляже»
Фото:

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В Заречном (Свердловская область) 30 июля в водоеме утонул 14-летний подросток. Он плавал на сапборде, на мальчике не было спасательного жилета, пишут в соцсетях. «Сегодня утонул 14-летний мальчика. Он плавал на сапборде без жилета, а плавсредство перевернулось», — пишет telegram-канал «БелкаТВ/FM (Заречный)». Тело мальчика, как пишет канал, достали водолазы. Он утонул на «собачьем пляже». На месте происшествия работали спецслужбы и сотрудники Следственного комитета. В соцсетях очевидец рассказал, что слышал громкие крики отца ребенка. «Мы отдыхали рядом, уже собирались домой, как вдруг услышали, что мужчина в воде кричит: „где мой сын“», — написал пользователь. По словам другой очевидицы, на водохранилище были трое подростков. «Они были без взрослых», — написала в соцсетях девушка. Она пояснила, что к ней за помощью подошла подруга утонувшего мальчика. «На сапборде одновременно плавали двое мальчиков. Тот, что упал в воду, не умел плавать», — добавила она. Девушка сделала фото заката, и на кадр случайно попал момент, когда мальчик пытался вытащить из воды друга. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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