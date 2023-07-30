Челябинские работодатели ликвидировали долги по зарплате

Челябинскстат: работодатели Челябинской области закрыли все долги по зарплате

В Челябинской области не осталось долгов по зарплате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Челябинской области полностью ликвидировали долги по зарплате. Как отчитался Челябинскстат, задолженности не стало по состоянию на 1 июля.

«Просроченная задолженность по зарплате по состоянию на 1 июля отсутствует. Информация приведена по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, без субъектов малого предпринимательства», — отметили в пресс-службе статистического ведомства.

В мае сообщалось, что задолженность была образована за счет невыплат на Южноуральском заводе радиокерамики. Региональные власти предпринимали усилия для погашения работодателем своего долга. После того, как рабочим перечислили 12 млн рублей, частично закрыв задолженность, остатки планировали отдать в ближайшее время

«Это частный случай, явление в экономике достаточно редкое. Обычно неплатежи появляются в ходе банкротства предприятия. В настоящее время нет массовых предпосылок для возникновения долгов», — пояснил URA.RU челябинский экономист Сергей Гордеев.

Собеседник URA.RU обратил внимание на тот факт, что при росте среднего уровня зарплаты увеличения поступлений подоходного налога в региональный бюджет не происходит. Экономист уверен: это свидетельствует об отсутствии значимого роста доходов населения, если сравнивать показатель с уровнем 2022 года.