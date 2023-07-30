В Свердловской области разрешили менять лифты в рассрочку

В Свердловской области появится возможность в рассрочку менять лифты в жилых домах. Разбить платежи можно будет на три года и более.
«Замена лифтов — одно из наиболее дорогостоящих мероприятий по капитальному ремонту. У собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу. Поэтому разработан механизм замены лифтов с применением рассрочки платежа не менее трех лет», — цитирует замминистра ЖКХ региона Игоря Чикризова департамент информполитики.
В 2023 году на замену лифтов в домах свердловских городов из регионального бюджета выделят более 400 млн рублей. На эти деньги планируют заменить около 300 подъемников.
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