30 июля 2023

В Свердловской области разрешили менять лифты в рассрочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, подъезд, спальный район
В Свердловской области будут в рассрочку менять лифты Фото:

В Свердловской области появится возможность в рассрочку менять лифты в жилых домах. Разбить платежи можно будет на три года и более.

«Замена лифтов — одно из наиболее дорогостоящих мероприятий по капитальному ремонту. У собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу. Поэтому разработан механизм замены лифтов с применением рассрочки платежа не менее трех лет», — цитирует замминистра ЖКХ региона Игоря Чикризова департамент информполитики.

В 2023 году на замену лифтов в домах свердловских городов из регионального бюджета выделят более 400 млн рублей. На эти деньги планируют заменить около 300 подъемников.

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В Свердловской области появится возможность в рассрочку менять лифты в жилых домах. Разбить платежи можно будет на три года и более. «Замена лифтов — одно из наиболее дорогостоящих мероприятий по капитальному ремонту. У собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу. Поэтому разработан механизм замены лифтов с применением рассрочки платежа не менее трех лет», — цитирует замминистра ЖКХ региона Игоря Чикризова департамент информполитики. В 2023 году на замену лифтов в домах свердловских городов из регионального бюджета выделят более 400 млн рублей. На эти деньги планируют заменить около 300 подъемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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