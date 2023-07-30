30 июля 2023

В Армении задержали подозреваемого в убийстве мотоциклистки из Екатеринбурга

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В Ереване задержан подозреваемый в убийстве свердловчанки Фото:

В Ереване (столица Армении) задержали подозреваемого в убийстве мотоциклистки из Екатеринбурга Наталью Смышляеву. Мужчина ожидает экстрадиции в Россию.

«Он так спешил, что оставил в квартире Натальи некоторые свои вещи. При этом девушка еще дышала, она скончалась лишь под утро. Однако подозреваемый не только не вызвал помощь, но и оставил дверь закрытой. Его объявили в международный розыск и в итоге задержали в Ереване. Сейчас он находится в местном СИЗО и ожидает экстрадиции», — сообщил источник портала E1.

Смышляева пропала вечером 19 июля, на следующий день удалось обнаружить ее тело. Возбуждено дело по статье «Убийство». При этом в Следственном комитете все еще не комментируют инцидент.

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В Ереване (столица Армении) задержали подозреваемого в убийстве мотоциклистки из Екатеринбурга Наталью Смышляеву. Мужчина ожидает экстрадиции в Россию. «Он так спешил, что оставил в квартире Натальи некоторые свои вещи. При этом девушка еще дышала, она скончалась лишь под утро. Однако подозреваемый не только не вызвал помощь, но и оставил дверь закрытой. Его объявили в международный розыск и в итоге задержали в Ереване. Сейчас он находится в местном СИЗО и ожидает экстрадиции», — сообщил источник портала E1. Смышляева пропала вечером 19 июля, на следующий день удалось обнаружить ее тело. Возбуждено дело по статье «Убийство». При этом в Следственном комитете все еще не комментируют инцидент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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