30 июля 2023

В Челябинске названы возможные места подтоплений

В Челябинске названы возможные места подтоплений во время сильных ливневых дождей
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, вода, ливень, дождь
Наиболее проблемные участки были выявлены в районе улиц Салютная, Хохрякова, Труда Фото:

В Челябинске в июле зафиксированы сильные ливни, в результате были выявлены возможные места подтоплений. Об участках, которые стоит объезжать во время проливных дождей, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«МБУ „ЭВИС“ были проведены оперативные мероприятия по обследованию улиц города. В результате выявлены наиболее проблемные участки, в числе которых улицы Салютная, Хохрякова, Труда. Участки от улицы Артиллерийской до 3-го Интернационала, участок на проспекте Ленина от улицы Молодежной до Героев Танкограда, перекресток, расположенный на перекрестке улиц 60 лет Октября — Дегтярева, участки на улицах Ворошилова и Сталеваров», — сообщили в службе.

Как отметили в ведомстве, после июльских дождей в Челябинске были проведены работы по прочистке 74 колодцев ливневой канализации от грязи и ила. Также очищены водоотводные трубы ливневой канализации, водоотводный канал, отремонтировано и установлено 64 дождеприемных решетки, откачано 542 кубометра воды с проезжей части города.

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В Челябинске в июле зафиксированы сильные ливни, в результате были выявлены возможные места подтоплений. Об участках, которые стоит объезжать во время проливных дождей, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «МБУ „ЭВИС“ были проведены оперативные мероприятия по обследованию улиц города. В результате выявлены наиболее проблемные участки, в числе которых улицы Салютная, Хохрякова, Труда. Участки от улицы Артиллерийской до 3-го Интернационала, участок на проспекте Ленина от улицы Молодежной до Героев Танкограда, перекресток, расположенный на перекрестке улиц 60 лет Октября — Дегтярева, участки на улицах Ворошилова и Сталеваров», — сообщили в службе. Как отметили в ведомстве, после июльских дождей в Челябинске были проведены работы по прочистке 74 колодцев ливневой канализации от грязи и ила. Также очищены водоотводные трубы ливневой канализации, водоотводный канал, отремонтировано и установлено 64 дождеприемных решетки, откачано 542 кубометра воды с проезжей части города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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