В Челябинске названы возможные места подтоплений во время сильных ливневых дождей

Наиболее проблемные участки были выявлены в районе улиц Салютная, Хохрякова, Труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июле зафиксированы сильные ливни, в результате были выявлены возможные места подтоплений. Об участках, которые стоит объезжать во время проливных дождей, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«МБУ „ЭВИС“ были проведены оперативные мероприятия по обследованию улиц города. В результате выявлены наиболее проблемные участки, в числе которых улицы Салютная, Хохрякова, Труда. Участки от улицы Артиллерийской до 3-го Интернационала, участок на проспекте Ленина от улицы Молодежной до Героев Танкограда, перекресток, расположенный на перекрестке улиц 60 лет Октября — Дегтярева, участки на улицах Ворошилова и Сталеваров», — сообщили в службе.

Как отметили в ведомстве, после июльских дождей в Челябинске были проведены работы по прочистке 74 колодцев ливневой канализации от грязи и ила. Также очищены водоотводные трубы ливневой канализации, водоотводный канал, отремонтировано и установлено 64 дождеприемных решетки, откачано 542 кубометра воды с проезжей части города.