В Екатеринбурге после ливня затопило дорогу

Один из автомобилей заглох в луже под мостом (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 31 июля после дождя затопило дорогу в районе Сортировки, в низинах водители стоят в пробках. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Вода никуда не уходит, здесь море! Кто-то уже схватил гидроудар», — цитирует слова очевидца сайт E1.
По данным водителей, вода поднялась под мостом у улиц Донбасской-Автомагистральной. За мостом вода начала выходить через люк ливневой канализации в виде гейзера.
Ранее в Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 1 августа. По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.
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