В Екатеринбурге после ливня затопило дорогу

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Дождь и затопленные парки. Екатеринбург, лужа, затопленная улица, лужа на дороге, лужа на проезжей части, дождь
Один из автомобилей заглох в луже под мостом (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 31 июля после дождя затопило дорогу в районе Сортировки, в низинах водители стоят в пробках. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Вода никуда не уходит, здесь море! Кто-то уже схватил гидроудар», — цитирует слова очевидца сайт E1.

По данным водителей, вода поднялась под мостом у улиц Донбасской-Автомагистральной. За мостом вода начала выходить через люк ливневой канализации в виде гейзера.

Ранее в Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 1 августа. По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.

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В Екатеринбурге вечером 31 июля после дождя затопило дорогу в районе Сортировки, в низинах водители стоят в пробках. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Вода никуда не уходит, здесь море! Кто-то уже схватил гидроудар», — цитирует слова очевидца сайт E1. По данным водителей, вода поднялась под мостом у улиц Донбасской-Автомагистральной. За мостом вода начала выходить через люк ливневой канализации в виде гейзера. Ранее в Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 1 августа. По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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