Украинцы разочаровались в Киеве из-за переделки монумента «Родина-мать»

Замена монумента — пустая трата денег, считает Виктор Прилипенко Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переделка монумента «Родина-мать» в Киеве является неразумной, поскольку на это нужны большие деньги, в то время как армии Вооруженных сил Украины не хватает оружия. Об этом заявил украинский военный медик Виктор Прилипенко.

«Работы по переделке монумента „Родина-мать“ определенно нецелесообразны, поскольку в армии ощущается острая нехватка ударных и разведывательных беспилотников», — сказал Прилипенко, его слова передает Politico. Он добавил, что такие действия негативно влияют на моральное состояние солдат. К тому, же на это нужны «миллионы гривен».

По словам Прилипенко, замена монумента — пустая трата денег. Он считает, что такие действия являются признаком отсутствия государственной военной стратегии для гражданских расходов.

С начала спецоперации на Украине начали переименовывать памятники и названия улиц. В школах страны также перестали преподавать произведения российских и советских поэтов и писателей. Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент «Родина-мать» в Киеве будет переименован в «Украина-мать». Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что в Киеве демонтируют герб СССР с монумента «Родина-мать», передает RT.